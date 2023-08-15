Предстоящая японская ролевая игра Granblue Fantasy Relink получила возрастной рейтинг в Германии ©

Предстоящая ролевая игра Granblue Fantasy Relink от компании Cygames получила возрастной рейтинг в Германии, что говорит о возможном скором объявлении даты выхода.

Granblue Fantasy Relink недавно получила рейтинг в Германии от USK. Согласно информации, предоставленной рейтинговым агентством, игра содержит "фэнтезийное насилие" и "давление на игрока", в результате чего она была отнесена к возрастной категории от 12 лет и старше.

Под "фэнтезийным насилием" в рейтинге понимается такое насилие, которое характеризуется волшебной, сказочной или футуристической обстановкой и четко отделено от реальности. Что касается "давления на игрока", то в игре создается прямое или косвенное давление на игрока, побуждающее его к действию, путем использования обратного отсчета времени, таймеров и напряженных игровых эпизодов, таких как бои с боссами или высокая плотность противников, что, согласно рейтингу, может привести к возникновению стрессовых ситуаций.

В этом году игра была представлена на выставке Anime Expo, где посетители смогли опробовать ее в действии. В ходе мероприятия Тецуя Фукухара, генеральный директор Granblue Fantasy, и Ясуюки Кадзи, геймдизайнер Granblue Fantasy: Relink, поделились новыми подробностями, касающимися игры. В частности, в игре будет более 100 побочных заданий, а играть в нее можно будет полностью в кооперативном режиме с участием до 4 человек. Кроме того, было сказано, что в игре можно будет играть только в кооперативном режиме, а особое внимание будет уделено скоростным сражениям, настройке и командной работе. Игра имеет совершенно новую сюжетную линию и поэтому будет интересна новичкам.