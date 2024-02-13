Продажи Granblue Fantasy: Relink превысили 1 млн копий

Компания Cygames объявила о том, что продажи ее JRPG Granblue Fantasy: Relink превысили 1 млн копий по всему миру. В честь этого команда поделилась следующим сообщением, а также новым артом:
Всего за 11 дней Granblue Fantasy: Relink была продана тиражом более 1 миллиона копий по всему миру! Миллион раз спасибо нашему замечательному сообществу небесных странников за то, что помогли нам достичь этого рубежа. У нас на горизонте еще больше обновлений, так что следите за новостями!
Действие Granblue Fantasy: Relink происходит в королевстве Зегагранде, где первобытные звери выступают в роли хранителей острова, а тайная организация, известная как Церковь Авии, занимается неизвестно чем. Главным героям приходится противостоять этим факторам, а судьба Небесного королевства висит на волоске.
Granblue Fantasy: Relink доступна для PlayStation 4, PlayStation 5 и PC через Steam.
Спасибо гандоны за патч, чтобы вас током епнуло пару раз. Последняя прокачка за каждый элемент стоит по 2к. За 1 данж идет около 300 вери хард. За одного перса ласт прокачка теперь занимает 60-80 данжей за фул. Без патча, я прокачивал персов, за несколько часов, сейчас это стало невозможно. Игру под конец сделали чисто для онлайна, ибо столько задротить в соло - идите на куй.