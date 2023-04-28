Разработчики Granblue Fantasy, студия Cygames, открывает новые филиалы в США и Европе ©

Разработчик Granblue Fantasy и Uma Musume Pretty Derby компания Cygames объявила о создании двух новых филиалов за пределами родной Японии. Два новых офиса предназначены для продвижения и маркетинга продукции Cygames на других территориях, что может означать увеличение количества переводов и проектов, выходящих за пределами Японии.

В пресс-релизе Cygames объявляет о создании Cygames America и Cygames Europe. Первая была основана в США, а вторая называет своим домом Великобританию. Это, по словам разработчика Granblue, является частью "постоянного продвижения и маркетинга игр [Cygames] в Северной Америке и Европе", которые, как отмечает студия, составляют около половины мирового игрового рынка.

Создание этих двух новых студий стало продолжением создания в 2016 году команды по развитию глобального бизнеса, что произошло после успешного запуска в 2016 году карточного батлера Shadowverse. В то время также были открыты филиалы в Тайване и Корее, поэтому создание филиалов в США и Великобритании является частью этого расширения.

Согласно вышеупомянутому пресс-релизу, Cygames America будет иметь стартовый капитал в размере 700 000 долларов и будет отвечать в первую очередь за "маркетинг и лицензирование". Британский филиал, в свою очередь, будет иметь стартовый капитал около 500 000 фунтов стерлингов и также будет отвечать за маркетинг и лицензирование. Это не студии разработки, но они могут означать, что американские и британские геймеры увидят больше игр от Cygames в будущем.

Cygames была основана в 2011 году и известна в первую очередь такими мобильными играми, как Granblue Fantasy и Uma Musume Pretty Derby. Однако студия вышла на рынок консольных и компьютерных игр: такие игры, как Little Noah: Scion of Paradise и Granblue Fantasy: Versus вышли на ПК и консоли.