Релизный трейлер Granblue Fantasy: Relink - Endless Ragnarok напомнил о скором выходе дополнения

CyGames выпустила релизный трейлер Granblue Fantasy: Relink – Endless Ragnarok, напомнив, что масштабное дополнение станет доступно уже 8 июля на PC, PlayStation 4, PlayStation 5 и Nintendo Switch 2. Накануне запуска разработчики также открыли демоверсию, позволяющую познакомиться с ключевыми режимами и оценить основные нововведения.

Endless Ragnarok позиционируется не как обычное DLC, а как крупное расширение, которое одновременно продолжает историю и заметно перерабатывает базовую игру. Помимо нового сюжетного контента, обновление включает изменения баланса, улучшенную систему прогрессии и дополнительные механики, призванные сделать развитие персонажей более глубоким.

Одним из главных нововведений станет появление сразу шести игровых героев: Беатрикс, Юстаса, Фраукса, Федиэль, Маглиелле и Галланцы. Также в игре появится система «уровня Мастера», открывающая новые особенности для персонажей после достижения максимального 100-го уровня. Вместе с этим разработчики добавят новые призывы, способности, задания и эндгейм-активности, существенно расширяющие возможности для опытных игроков.

Судя по объёму изменений, Endless Ragnarok призвано не только вернуть аудиторию Granblue Fantasy: Relink, но и сделать игру заметно богаче по содержанию, превратив её в ещё более масштабную action RPG для поклонников кооперативных приключений.