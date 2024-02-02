РПГ Granblue Fantasy: Relink стала первым крупным релизом февраля. Игра привлекла тысячи игроков в Steam

Вчера состоялся релиз довольно красочной экшен-РПГ Granblue Fantasy: Relink. Это адаптация игры, вышедшей для мобильных устройств в 2014 году, которая может быть интересна поклонникам Final Fantasy 16 (в плане геймплея) и Genshin Impact (в плане визуального оформления).
Примечательно, что Granblue Fantasy: Relink на самом деле весьма популярна, о чем свидетельствует количество активных игроков на Steam. На пике активности в игру одновременно играли более 73 000 человек (по данным SteamDB).
В Steam у Granblue Fantasy: Relink дела идут очень хорошо: на данный момент она занимает первое место по продажам, чуть опережая Palworld и еще одну японскую игру, Persona 3 Reloaded. Таким образом, на первых трех позициях главного PC-магазина находятся сразу три игры с Востока, а значит, можно смело говорить о том, насколько важен он становится для разработчиков из этих стран.
Единственным негативным фактом запуска являются отзывы пользователей, в основном положительные, но омраченные многочисленными жалобами из-за некоторых ошибок, которые в настоящее время не позволяют некоторым пользователям играть в игру. Тем не менее, Granblue Fantasy: Relink стала третьим запуском Steam 2024 года по количеству игроков, уступив лишь феномену Palworld, недосягаемому для 2,1 миллиона, и Enshrouded, число игроков которой превысило 160,4 тысячи.
Интересно, что, несмотря на принадлежность к JRPG (жанру, считающемуся нишевым), игре не составило труда превзойти пиковые показатели Tekken 8 и Like a Dragon: Infinite Wealth - двух других японских игр, обе из которых показали отличные старты в Steam.
И опять без защиты, да штож ты будешь делать. Третья популярная игра на ПК в стиме с начала года и сразу на торренте. Вот уроды, берут и портят стату такой "отличной" защите как денуво, Ещё не дай бог другие посмотрят и подумают, а может ну её нафиг и стоит просто игру сделать интересней чем бабло на защиту тратить. Осуждаем!!
Я бы тоже попробовал будь перевод, чёт с финалками не вкатывает особо, но так как любитель рпг хочется эти пощупать, а какую даже хз. Короче возьму на карандаш может и намутят русик там и пощупаю