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Granblue Fantasy: Relink 01.02.2024
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Аниме
7.2 88 оценок

Состоялся релиз Granblue Fantasy: Relink - игра вышла на PC без DRM

AceTheKing
Новости

Сегодня состоялся релиз JRPG-игры Granblue Fantasy: Relink. Игра была анонсирована в далеком 2016-м году, но наконец-то добралась до релиза.

В Granblue Fantasy: Relink игрок отправится в приключения по волшебному Небесному царству Зегагранде, где парящие в небесах острова окутаны тайнами и легендами. Игроку возглавит собственный небесный корабль в качестве капитана и отправится навстречу опасностям в компании преданных спутников.

Granblue Fantasy: Relink получила хорошие отзывы критиков - средний балл игры на Metacritic составляет 80 баллов. Игра вышла на PC, PS5 и PS4. Версия игры для PC не была защищена DRM, в следствии чего она уже доступна в сети.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
Zlobin_Evgeny

ну молодцы глянем как время будет

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Alex40001

skip skip skip 5 минут боя skip skip skip skipskipskip 10 минут боя skipskipskipskipskip
еще 10 минут боя skipskipskipskipskipskip ... skipskipskipskipskipskip ... не а в целом не плохо...

-3