Свежий геймплей Granblue Fantasy: Relink и анонс нового играбельного персонажа ©

Компания Cygames провела специальную прямую трансляцию, посвященную новой информации о своем масштабном ролевом экшене Granblue Fantasy: Relink. Разработчики подтвердили свою уверенность в релизе игры, который запланирован на начало следующего года, а также анонсировали дополнительного играбельного персонажа. Игроки смогут отправиться в приключение вместе с яростным воином — Гандагозой.

Гандагоза пополнит отряд игрока в самом начале прохождения Granblue Fantasy: Relink и может стать весьма эффективным помощником в бою. Этот персонаж использует в качестве основного оружия голые кулаки. Из-за своей огромной силы, он способен избивать противников до полусмерти и проводить мощные комбинации с другими персонажами в отряде.

Вместе с анонсом персонажа, авторы также представили запись реального геймплея игры (начиная с 44 минуты).

Гандагоза стал уже 17-м играбельным персонажем в Granblue Fantasy: Relink, но не последним. Представители Cygames заявили, что игроков на релизе ждут еще уникальные герои, за которых можно будет поиграть. Более подробности разработчики обещают представить ближе к выходу игры.

Granblue Fantasy: Relink выйдет для PlayStation 5, PlayStation 4 и ПК через Steam — 1 февраля 2024 года.