Свежий трейлер Granblue Fantasy: Relink посвятили новому контенту из крупного обновления

Компания Cygames выпустила обновление 1.2.1 для ролевого экшена Granblue Fantasy: Relink, которое добавляет новые квесты, сигилы, трофеи и несколько изменений в сражениях и действиях персонажей. Команда также выложила новый трейлер, рассказывающий о предстоящем новом контенте.
С полным списком изменений и улучшений вы можете ознакомиться здесь.
Действие Granblue Fantasy: Relink происходит в королевстве Зегагранде, где первобытные звери выступают в роли хранителей острова, а тайная организация, известная как Церковь Авии, занимается неизвестно чем. Главным героям приходится противостоять этим факторам, а судьба Небесного королевства висит на волоске.
Квесты, в которых участвует партия из четырех человек, бывают разных типов: битвы с боссами, атака на время и выживание. Всего их более 100, и некоторые из них предназначены для эндгейма. Игроки могут настраивать своих персонажей различными способами, включая смену оружия и сигилов, а также разблокируемые узлы мастерства для получения новых навыков и улучшения характеристик. Одновременно персонажи могут использовать четыре умения.
Granblue Fantasy: Relink доступна для PlayStation 4, PlayStation 5 и PC через Steam.
Ну шо,пацаны,аниме?