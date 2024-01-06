В ожидании Granblue Fantasy: Relink: Несколько серий аниме "Фантазия Гранблю" были опубликованы на YouTube

В связи со скорым выходом Granblue Fantasy: Relink компания CyGames выложила на своем YouTube-канале несколько эпизодов "Фантазия Гранблю", аниме, основанного на фэнтезийном мире, о котором идет речь.

Вы можете найти их вот тут, на официальном канале CyGames, на английском и японском языках. Это первые семь эпизодов сериала, который в общей сложности состоит из 12 эпизодов, но пока что это хорошее введение в серию.

Как мы уже сообщали в последние дни, Granblue Fantasy: Relink отправилась на золото, а значит, поступит в продажу без задержек и будет соответствовать дате релиза, уже назначенной на 1 февраля 2024 года на PS5, PS4 и PC.

Тем временем мы также ожидаем объявления о запуске демоверсии Granblue Fantasy: Relink, поскольку, по слухам, она должна появиться в ближайшее время, а точнее, около 12 января 2024 года.

Granblue Fantasy: Relink - это японская экшен-РПГ, которая является частью серии, характеризующейся различными версиями в различных медиа, о чем свидетельствует аниме-сериал, доступный на YouTube.