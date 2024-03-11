В трейлере Granblue Fantasy: Relink демонстрирует битву с новым боссом

В новом видеоролике Cygames раскрыла новые подробности и геймплей Granblue Fantasy: Relink. В трейлере к версии 1.1.0, которая выйдет 14 марта, был показан бой с боссом в новом квесте "Окончательное видение". Как и ожидалось, он непростой, но игрокам поможет новый персонаж.
Все верно - Сандальфон вступает в бой, помогая подавляющей силе Люцилия. Бой с боссом представляет собой смесь адских пуль и атак, которые могут уничтожить неопытных игроков, поэтому рекомендуется вступать в бой с высокоуровневой партией. Что касается Сандальфона, то он станет играбельным персонажем в мае 2024 года в версии 1.3.0.
Granblue Fantasy: Relink доступна для PS4, PS5 и PC.
Да идите вы, со своим дебильным контентом. Чтобы до этого черта дойти, надо прокачать все ветки героев. А вы сделали умно, взяли и последнюю часть дерева апнули. И цены по 2100 за один клик, это вверх издевательства. Учитывая ,что за высокоуровневый контент, можно получить до 800 очков, это только 3 клика. А таких кликов надо около 20-30 штук, не помню точно. 25 средним, и получается, чтобы прокачать одного чара, его последнюю ветку, надо приблизительно 50 раз пройти, это только для одного... А нужно минимум 3оих хотя бы... За квесты можно получить ну 10к , это много даже... И выходит все равно до фига... Однообразного убого контента. Я вообще поражаюсь, как можно сделать такой кал.
п.с даже учитывая кооп, да блевать потянет, от такого однообразия...