В трейлере Granblue Fantasy: Relink демонстрирует битву с новым боссом

Приготовьтесь к приключению в волшебном Небесном царстве Зегагранде, где парящие в небесах острова окутаны тайнами и легендами. Вы возглавите собственный небесный корабль в качестве капитана и отправитесь навстречу опасностям в компании преданных спутников.

Одним из ваших верных товарищей станет маленький дракон по имени Вирн. Этот крылатый ящер обладает веселым нравом и всегда готов прийти на помощь в бою. Ещё одной спутницей будет загадочная Лирия с непостижимыми способностями, чьи мотивы поначалу кажутся туманными. Вместе с этими персонажами вам предстоит снарядить экспедицию на легендарный остров Эсталусия, окутанный мистическим ореолом.

Вы побываете на островах, охраняемых грозными древними чудовищами, и познакомитесь со слухами о таинственной Церкви Авии. Вас ждут хитросплетения политических интриг, заговоры и тайны, которые грозят потрясти самые основы этого мира. Кульминацией станет эпичная битва за судьбу всего Небесного царства Зегагранде.

По пути вы будете вербовать в свою команду самых разнообразных попутчиков со всего Небесного царства. У каждого из них свой богатый опыт, особые умения в бою и уникальное вооружение. Какой бы стиль сражений вы ни предпочитали — ближний бой, стрельба или магия, — вы найдёте подходящего вам бойца. Командная работа игроков имеет решающее значение для победы. Такие тактические приёмы, как атака связками и цепные взрывы, позволят вам проводить зрелищные координированные наступления. Чтобы победить, нужно изучить сильные и слабые стороны каждого противника и правильно выстроить стратегию битвы.

И наконец, на протяжении путешествия у вас будет возможность открыть для себя богатую историю и предания Небесного царства. В любой момент можно заглянуть в дневник Лирии, чтобы узнать любопытные факты о населяющих этот мир народах, знаменитых местах и многом другом.