Японская ролевая экшн-игра Granblue Fantasy: Relink пользуется огромной популярностью на Западе

Компания Cygames провела промежуточный обзор 2024 года. Ожидаемо, самым успешным проектом для издателя в этом году стала Granblue Fantasy: Relink, которая создавалась вместе со студией Platinum Games. Японская ролевая экшн-игра быстро достигла отметки в один миллион проданных копий, но больше всего руководство компании удивила высокая заинтересованность западных игроков.
Первые подробности о продажах Granblue Fantasy: Relink были официально представлены в квартальном отчете Cygames для инвесторов. В компании отметили, что для игры потребовалось всего 11 дней для продажи одного миллиона копий. Официально это число было объявлено практически через месяц после релиза игры, поэтому общие продажи Granblue Fantasy: Relink на данный момент уже значительно выше.
В дополнение к этому издатель сообщает, что ролевая игра до сих пор пользуется активным спросом среди игроков. Особенно часто Granblue Fantasy: Relink интересуются западные игроки, включая США, Европу и Россию. В среднем общее количество продаж на 80% составляют покупки западных игроков. И это при том, что с момента релиза игра не получала скидок и была ограничена в локализации на некоторые языки. Проект смог сохранить высокие продажи благодаря обновлениям и плану поддержки, считают в Cygames.
Granblue Fantasy: Relink доступна на ПК в Steam и консолях PlayStation. Летом игру ожидает масштабное обновление с новым контентом.
да и онлайновая популярна только японци dmm перекрыли прям как канадци свои сайты перекрывают