Японская ролевая игра Granblue Fantasy: Relink включает в себя более 100 квестов

Granblue Fes 2023 продолжается, и Cygames предоставила новую информацию о Granblue Fantasy: Relink, грядущей ролевой игры. Разработчик представил краткий обзор, отметив основной сюжет, в котором игроки будут путешествовать по разным островам, чтобы получить "разнообразный игровой опыт".

Наряду с режимами помощи, компания подтвердила наличие более 100 квестов (включая финальный контент). Вероятно, они являются частью режима Quest Mode, который игроки могут проходить в одиночку или с тремя другими игроками. Насколько обширными будут квесты, пока неизвестно, но для развития игрока Cygames заявила об "изобилии побочных заданий".

Возможно, они являются частью основного сюжета? Время покажет, но игроки также могут рассчитывать на коллекционные предметы. Granblue Fantasy: Relink выходит 1 февраля 2024 года для PS4, PS5 и PC.