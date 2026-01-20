Granblue Fantasy: Versus прощается с онлайном - ключевые сетевые функции отключат уже в апреле

Издатель Cygames и студия Arc System Works объявили о поэтапном сворачивании сетевых функций файтинга Granblue Fantasy: Versus, вышедшего в 2020 году. Изменения вступят в силу с 20 апреля и не затронут сиквел Granblue Fantasy Versus: Rising.

После указанной даты игра сохранит доступ к большинству одиночных и локальных режимов. Игроки по-прежнему смогут проходить RPG-режим, Versus, аркаду, тренировки и создавать комнатные матчи. Однако соревновательная онлайн-составляющая будет существенно урезана: рейтинговые матчи исчезнут и будут заменены на Casual Match, онлайн-лобби и таблицы лидеров станут недоступны, а повторы боёв и просмотр профилей других игроков перестанут работать.

Особое внимание разработчики обратили на серийные коды для мобильной Granblue Fantasy. После сокращения серверов пункт с кодами будет удалён, поэтому игрокам рекомендуют сохранить их до 31 марта 2026 года. Активировать коды можно будет и позже, но получить — уже нет.

Также станет невозможно открыть ряд трофеев, связанных с онлайном, включая Platinum Sky, если требования не были выполнены заранее. При этом уже полученные достижения останутся в профиле.

Cygames подчёркивает, что поддержка Granblue Fantasy Versus: Rising продолжается в полном объёме, и именно этот проект станет основной точкой притяжения для фанатов серии в будущем.