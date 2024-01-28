2B из NIeR: Automata присоединится к файтингу Granblue Fantasy Versus: Rising в конце февраля

Сегодня, во время турнира Frosty Faustings, компания Cygames поделилась новостями о следующем обновлении для файтинга Granblue Fantasy Versus: Rising.

Директор компании Тецуя Фукухара не смог присутствовать на турнире, но поделился видеообращением во время прямой трансляции, в котором рассказал, что обновление 1.2 и соответствующие ему DLC и Battle Pass выйдут 20 февраля.

Помимо того, что 2B из NIeR: Automata присоединится к игре в качестве DLC-персонажа, 1.2 принесет "различные обновления". Боевой стиль 2B еще дорабатывается, поэтому ее геймплей будет представлен позже.

Также мы узнали о новом костюме для Зеты под названием "Багровый бомбардировщик", который будет включен в Premium Battle Pass.

Увидеть наряд в игре вы можете в видеоролике ниже.

Господин Фукухара отметил, что благодарен за большое количество участников турнира по Granblue Fantasy Versus: Rising в Frosty Faustings, и сказал, что разработчики знают о проблемах с подбором игроков в онлайне, которые в последнее время влияют на игру, и извиняются за причиненные неудобства.

Он также пообещал, что разработчики продолжат упорно трудиться над исправлением ошибок и сделают игру лучшей из возможных.

Granblue Fantasy Versus: Rising в настоящее время доступна для PS5, PS4 и PC. Это переиздание оригинальной Granblue Fantasy: Versus, вышедшей в 2020 году, с дополнительными геймплейными механиками и новыми персонажами.