Для файтинга Granblue Fantasy Versus: Rising планируются различные улучшения и изменения

Компания CyGames опубликовала своеобразную дорожную карту обновлений, запланированных для Granblue Fantasy Versus: Rising, которые затронут различные аспекты игрового процесса в плане улучшений и изменений, включая балансировку и динамику игры.
Команда разработчиков упомянула об изменениях примерно десяти механик игры, причем настолько, что, по их словам, грядущая бета-версия файтинга может показаться практически другой игрой.
Кое-что из этих изменений можно узнать, посмотрев новый видеоролик, выпущенный разработчиками и демонстрируемый нниже.
- Среди основных изменений - несколько элементов, направленных на изменение баланса, но есть и изменения, связанные с самой игровой механикой.
- Плюсовые удары можно использовать, как в Versus, без штрафа
- Изменения в атаках при беге с различиями в зависимости от применяемой скорости
- Вы получаете больше урона, когда у вас меньше BP, причем снижение урона теперь происходит и в других ситуациях
В общем, отличий должно быть много, и их можно будет увидеть уже в следующей бета-версии. Granblue Fantasy Versus: Rising - это своеобразное продолжение Granblue Fantasy Versus, файтинга, основанного на фэнтези-сеттинге.
Дата выхода назначена на 20 ноября 2023 года на ПК и PlayStation.