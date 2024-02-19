Эффектная 2B из Nier: Automata в геймплейном трейлере файтинга Granblue Fantasy Versus: Rising

Завтра 2B из NieR: Automata появится в качестве нового DLC-персонажа для файтинга Granblue Fantasy Versus: Rising, а сегодня Cygames показала ее геймплей.
Трейлер, который вы можете увидеть выше, показывает, чего мы можем ожидать от популярной героини в игре.
2B была представлена на Granblue Fantasy Fest в декабре, и она выйдет вместе с обновлением 1.2, которое также станет доступно завтра и принесет в игру множество улучшений.
Granblue Fantasy Versus: Rising уже доступна для PS5, PS4 и PC. Это перезапуск оригинальной Granblue Fantasy: Versus, которая вышла в 2020 году. Новая версия включает в себя дополнительные геймплейные механики, новый сюжетный контент и новых персонажей.
Благодаря Granblue Fantasy Versus: Rising в Стиме можно купить оригинальный Granblue Fantasy: Versus - Legendary Edition за копейки, а разница там небольшая. Если хотите устроить крутой мордобой с друзьями - берите оригинальную игру, за 200+ рублей на распродаже со всем открытыми персонажами для этой версии.
ну не скажу что не большая - она там есть и не малая.
Что за гувно? Ни одного панцушота за все видео