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Granblue Fantasy Versus Rising 14.12.2023
Экшен, Файтинг, Аниме
5.8 20 оценок

Эффектная 2B из Nier: Automata в геймплейном трейлере файтинга Granblue Fantasy Versus: Rising

butcher69
Новости

Завтра 2B из NieR: Automata появится в качестве нового DLC-персонажа для файтинга Granblue Fantasy Versus: Rising, а сегодня Cygames показала ее геймплей.

Трейлер, который вы можете увидеть выше, показывает, чего мы можем ожидать от популярной героини в игре.

2B была представлена на Granblue Fantasy Fest в декабре, и она выйдет вместе с обновлением 1.2, которое также станет доступно завтра и принесет в игру множество улучшений.

Granblue Fantasy Versus: Rising уже доступна для PS5, PS4 и PC. Это перезапуск оригинальной Granblue Fantasy: Versus, которая вышла в 2020 году. Новая версия включает в себя дополнительные геймплейные механики, новый сюжетный контент и новых персонажей.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
Latlok

Благодаря Granblue Fantasy Versus: Rising в Стиме можно купить оригинальный Granblue Fantasy: Versus - Legendary Edition за копейки, а разница там небольшая. Если хотите устроить крутой мордобой с друзьями - берите оригинальную игру, за 200+ рублей на распродаже со всем открытыми персонажами для этой версии.

1
jax baron

ну не скажу что не большая - она там есть и не малая.

0
Yoshemitsu

Что за гувно? Ни одного панцушота за все видео

0