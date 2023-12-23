Файтинг Granblue Fantasy Versus: Rising получит DLC с 2B из NieR: Automata и другими бойцами

Сегодня, во время празднования Granblue Fantasy Fes 2023, компания Cygames поделилась новостями о своем возрожденном файтинге Granblue Fantasy Versus: Rising.
Прежде всего, мы узнали, что актер, озвучивающий Икара, Мицухиро Икити, получит новый лобби-аватар по имени "Юкити". Также будут выпущены новые премиум-аватары.
Далее мы познакомимся с первым играбельным персонажем, который появится в Character Pass 1, - Люцилиусом. Он появится 16 января 2024 года. Был анонсирован еще один персонаж, и это самый неизбежный персонаж коллаборации - 2B из NieR: Automata. Очевидно, что Square Enix все еще продолжает свой крестовый поход, чтобы ввести ее в каждую игру, когда-либо. Она появится в конце февраля 2024 года, а конкретная дата релиза пока не объявлена. В этом кроссовере есть много смысла (гораздо больше, чем в других коллаборациях с участием 2B), поскольку над NieR: Automata работало художественное подразделение Cygames - CyDesignation.
В качестве бонуса к оригинальной игре Granblue Fantasy она даже будет поставляться со специальными скинами.
Вейн и Беатрикс также были анонсированы как персонажи DLC, которые появятся в апреле и мае соответственно. Ниже вы можете ознакомиться с текущей дорожной картой обновлений и DLC.
Granblue Fantasy Versus: Rising в настоящее время доступна для PS5, PS4 и PC после релиза 14 декабря 2023 года.