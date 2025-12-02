Granblue Fantasy Versus: Rising облегчает жизнь новичкам с режимами Smart и Super Ultimate

Файтинг Granblue Fantasy Versus: Rising добавляет два новых упрощённых режима управления для новичков и казуальных игроков — Smart Controls и Super Ultimate Controls. Эти нововведения продолжают традицию оригинальной Granblue Fantasy Versus, ставшей одним из первых файтингов с полноценной системой простых команд.

Smart Controls, вдохновлённые современными режимами из Street Fighter 6 и играми Arc System Works, позволяют выполнять автоматические комбо, просто нажимая кнопки после попадания по противнику. Этот режим будет доступен в онлайн-матчах, но с ограниченным набором приёмов по сравнению с традиционным управлением.

Super Ultimate Controls предназначены для офлайн-режимов и локальных матчей. Здесь управление максимально упрощено: одна кнопка выполняет разные действия в зависимости от ситуации и расстояния до противника, позволяя новичкам легко исполнять зрелищные приёмы.

Нововведение вызвало активное обсуждение среди игроков. С одной стороны, оно облегчает вход в игру для новичков, с другой — автоматические комбо могут дать значительное преимущество менее опытным игрокам на низком и среднем уровне, что ставит перед сообществом вопрос о балансе между доступностью и соревновательным мастерством.