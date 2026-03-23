Granblue Fantasy Versus: Rising получит крупное обновление 2.6.0 - новый персонаж и переработка механик

Издатель Cygames совместно с Arc System Works анонсировали обновление 2.6.0 для Granblue Fantasy Versus: Rising. Апдейт принесёт множество нововведений, хотя точная дата релиза пока не раскрыта.

Главным событием станет появление нового загружаемого персонажа. Его личность официально не подтверждена, однако по тизеру фанаты предполагают, что речь может идти об Иде — герое из Granblue Fantasy: Relink. Разработчики пока не спешат раскрывать детали и обещают сделать это позже.

Помимо бойца, обновление добавит новую арену, неизвестную пока механику и переработку существующих систем. Также ожидается балансировка персонажей и ряд косметических новинок, включая костюмы и дополнительные элементы оформления.

Авторы подчеркивают, что апдейт направлен на общее улучшение игрового опыта и развитие проекта. Более подробная информация о содержании версии 2.6.0 должна появиться в ближайшие дни.