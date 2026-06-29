Granblue Fantasy Versus: Rising расширит ростер и выйдет на Switch 2 - крупное обновление стартует 17 сентября

Издатель Cygames и разработчик Arc System Works объявили, что 17 сентября файтинг Granblue Fantasy Versus: Rising получит масштабное обновление 2.60. Вместе с ним в игре появится новый DLC-персонаж Id, знакомый поклонникам Granblue Fantasy: Relink, а сама игра дебютирует на Switch 2.

Обновление не ограничится пополнением ростера. Версия 2.60 также добавит новую арену, свежую игровую механику, новый костюм и внесёт балансные изменения как в общие системы, так и в отдельных бойцов. Разработчики обещают и другие улучшения, о которых расскажут ближе к релизу.

Granblue Fantasy Versus: Rising уже доступна на PlayStation 5, PlayStation 4 и ПК через Steam, а с выходом версии для Switch 2 аудитория файтинга станет ещё шире.