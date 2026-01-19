Илса выходит на арену Granblue Fantasy Versus: Rising уже 10 февраля

Издатель Cygames и студия Arc System Works раскрыли дату появления нового бойца в файтинге Granblue Fantasy Versus: Rising. Илса пополнит ростер персонажей 10 февраля и станет частью второго сезонного пропуска Character Pass Season 2. Одновременно с её релизом игра обновится до версии 2.50.

Приобрести Илсу можно будет отдельно — стоимость персонажа составит $7,99, что эквивалентно примерно 640 рублям. В Японии цена установлена на уровне 880 иен. Granblue Fantasy Versus: Rising уже доступна на PlayStation 5, PlayStation 4 и ПК в Steam, а новое обновление расширит возможности для поклонников соревновательных сражений.