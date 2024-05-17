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Granblue Fantasy Versus Rising 14.12.2023
Экшен, Файтинг, Аниме
5.8 19 оценок

Красотка Беатрикс сокрушает своих врагов в геймплейном трейлере Granblue Fantasy Versus: Rising

butcher69
Новости

Cygames и Arc System Works представили новый трейлер файтинга Granblue Fantasy Versus: Rising, в котором представлен следующий DLC-боец - Беатрикс.

Стоимость Беатрикс составит $7,99, в комплект также входит премиум-аватар.

В Granblue Fantasy Versus: Rising представлен оригинальный состав Versus из 24 персонажей, а также несколько новых. Новой механикой стала Ultimate Skills - более мощные итерации Plus Skills, позволяющие расширить возможности комбо и наказать противника. Кроме того, новый сюжетный режим стал доступен в более удобном виде, в котором отменены сбор предметов, элементы роста и некоторые квестовые битвы. Это будет сокращенная версия 50 глав RPG-режима Versus.

Granblue Fantasy Versus: Rising доступна на PlayStation 4, PlayStation 5 и PC через Steam.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
jax baron

осталось надеяться что они и релинк долго поддерживать будут.

1
Ченг Лонг

ссаная азиатчина, когда это г на лопате уберут?

0
jax baron

Сумасшедший или даун - третьего тебе не дано.

0