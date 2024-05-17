Красотка Беатрикс сокрушает своих врагов в геймплейном трейлере Granblue Fantasy Versus: Rising

Cygames и Arc System Works представили новый трейлер файтинга Granblue Fantasy Versus: Rising, в котором представлен следующий DLC-боец - Беатрикс.
Стоимость Беатрикс составит $7,99, в комплект также входит премиум-аватар.
В Granblue Fantasy Versus: Rising представлен оригинальный состав Versus из 24 персонажей, а также несколько новых. Новой механикой стала Ultimate Skills - более мощные итерации Plus Skills, позволяющие расширить возможности комбо и наказать противника. Кроме того, новый сюжетный режим стал доступен в более удобном виде, в котором отменены сбор предметов, элементы роста и некоторые квестовые битвы. Это будет сокращенная версия 50 глав RPG-режима Versus.
Granblue Fantasy Versus: Rising доступна на PlayStation 4, PlayStation 5 и PC через Steam.
осталось надеяться что они и релинк долго поддерживать будут.
ссаная азиатчина, когда это г на лопате уберут?
Сумасшедший или даун - третьего тебе не дано.