Мег присоединяется к Granblue Fantasy Versus: Rising - новый DLC-боец выходит 15 октября

Компания Cygames представила официальный трейлер игрового процесса для нового бойца Мег, которая станет следующим DLC-персонажем в Granblue Fantasy Versus: Rising. Релиз запланирован на 15 октября 2025 года, и фанаты уже отметили яркую боевую стилистику героини.

В ролике Мег демонстрирует своё уникальное «арт-фу» — технику, сочетающую грацию и мощь, а также решимость защитить родной Огюст. Её стиль боя акцентирует внимание на скоростных комбо и визуально впечатляющих приёмах, что делает её опасным противником на арене.

Granblue Fantasy Versus: Rising включает 24 персонажа оригинальной Versus и несколько новых бойцов. В игре появилась обновлённая механика Ultimate Skills, представляющая усиленные версии умений, позволяющие продлевать комбо и контратаковать с большей эффективностью.

Кроме того, переработанный Story Mode теперь предлагает более компактное повествование без гринда и лишних квестов, а также улучшенную графику и расширенные онлайн-лобби. Отдельно стоит отметить режим Grand Bruise Legends! — набор мини-игр, добавляющих проекту соревновательной динамики.