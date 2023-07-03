Новые персонажи Granblue Fantasy Relink и Versus: Rising получили первые тизер-трейлеры ©

Сегодня, после раскрытия новых персонажей и подробностей Granblue Fantasy Relink и Granblue Fantasy Versus: Rising, Cygames поделилась тизер-трейлерами и иллюстрациями.

Начнем с Relink, в которой появится любимая эруна Ферри. Cygames поделилась ее тизер-трейлером и иллюстрациями в Twitter.

Вот как она описана официально для тех, кто не знаком с ней:

Девушка-эруна, живущая на острове, окутанном туманом. Умершая, она теперь путешествует по этому миру в виде призрака.

Ниер станет третьим новым играбельным персонажем (после Зигфрида и Анилы) в Granblue Fantasy Versus Rising. Ее тизер-трейлер и иллюстрация были также опубликованы в Twitter.

Ниер может призвать первобытного зверя Смерть, чтобы сражаться вместе с ней в бою. Когда Смерть присутствует, ее умения можно ввести заранее, чтобы разыграть их в последовательности за счет Love's Redemption.

Granblue Fantasy Relink выйдет на PS5, PS4 и PC этой зимой.