Новый тизер-трейлер Granblue Fantasy Versus: Rising посвятили второму набору бойцов

Arc System Works представила новый трейлер для Granblue Fantasy Versus: Rising, подробно рассказав о втором наборе персонажей. Первым DLC-бойцом станет Сандальфон — он появится 26 февраля. Весной к нему присоединится Галеон.

Летом выйдет Вилнас, осенью — Мег, а в начале 2026 года список дополнит Ильза, сержант демонов. Всего в игре представлено 35 персонажей: четыре новых на старте и еще шесть через первый Character Pass (включая 2B из NieR: Automata).

Как появление Сандалфона повлияет на баланс игры, пока неясно, но фанатам стоит следить за обновлениями. Granblue Fantasy Versus: Rising доступна на PS4, PS5 и PC.