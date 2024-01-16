Новый трейлер файтинга Granblue Fantasy Versus: Rising демонстрирует геймплей за Люцилия

Компания Cygames выпустила новый видеоролик к популярному файтингу Granblue Fantasy Versus: Rising, посвященный новому DLC-персонажу - Люцилию.

Видео представляет собой руководство по приемам Люцилия за день до его выхода. Он будет доступен в качестве первого DLC первого сезонного пропуска игры уже завтра, 16 января. Люцилий продается за 569 рублей и поставляется в комплекте с собственным набором,

Вот что содержит набор.

Игровой персонаж "Люцилий"

Премиум-аватар "Люцилий"

Значок "Люцилий"

Вырезка оружия "Меч отречения"

Студия фигурок "Люцилий" позы и выражения 1-6

Уже известно, что в первый пропуск войдут 6 персонажей.

За Люцилием последует 2B из NieR: Automata в конце февраля, затем Вейн в апреле и Беатрикс в мае. Еще два персонажа появятся в августе и октябре, но они пока не объявлены.

Granblue Fantasy Versus: Rising уже доступна для PS5, PS4 и PC.

Это переиздание оригинальной Granblue Fantasy; Versus. В нем не только изменен геймплей, но и появились новые персонажи - Гримнир, Нир, Зигфрид и Анила.

По сути, это вторая жизнь для файтинга от Cygames, который был запущен в разгар пандемии, что нанесло ощутимый удар по киберспортивным амбициям издателя.

С другой стороны, Versus: Rising, судя по всему, пользуется успехом, и организаторам популярного турнира пришлось ввести ограничение на количество участников, чтобы не попасть впросак из-за высокого спроса.

Если вы интересуетесь франшизой Granblue Fantasy в целом, Cygames скоро выпустит совершенно новую JRPG под названием Granblue Fantasy Relink на тех же платформах, что и Versus: Rising.