Новый трейлер файтинга Granblue Fantasy Versus: Rising посвятили сюжетному режиму

Компания Cygames представила новые подробности о файтинге Granblue Fantasy Versus: Rising, который выходит в этом месяце для PS4, PS5 и PC.
Cygames выпустила новый трейлер, рассказывающий о режиме Story Mode, который заменил RPG-режим первой игры и включает в себя весь его сюжетный контент. Кроме того, в игре появится новая оригинальная история, а также Люцилий, главный антагонист из мобильной игры.
Люцилий станет боссом в сюжетном режиме и играбельным персонажем в DLC в середине января 2024 года. Судя по трейлеру, он, похоже, приложил руку к затруднительному положению Ниера.
Granblue Fantasy Versus: Rising выходит на рынок 14 декабря. В дополнение к сюжетному режиму в игре появились новые геймплейные механики, такие как Ultimate Skills и Dash Attack, а Triple Attack позволяет выполнять оверхеды и низкие атаки. Также в игре появилась новая мини-игра Grand Bruise Legends, в которую можно играть между матчами (в нее также можно играть в автономном режиме с ботами).