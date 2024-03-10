Новый трейлер файтинга Granblue Fantasy Versus Rising раскрыл сроки выхода персонажей Вейн и Беатрикс

Вслед за дебютом 2B из NieR: Automata, состав Granblue Fantasy Versus: Rising вскоре пополнится еще двумя играбельными персонажами, а именно Вейном и Беатрикс. Сегодня Cygames выпустила трейлер, представляющий обоих бойцов и сроки их выхода. Первый дебютирует в начале апреля, а Беатрикс появится в конце мая.
Вейн — рыцарь, использующий длинный топор для нанесения мощных дальних ударов. Он также обладает защитными способностями, которые позволяют ему отражать удары и начинать контратаки. Беатрикс, напротив, — свирепая фехтовальщица, отличающаяся агрессивным стилем игры, а ее оружие Embrasque набирает силу по мере того, как ситуация становится все более критической.
Вейн и Беатрикс входят в состав Character Pass 1 игры Granblue Fantasy: Versus Rising, который продается отдельно за 34,99 евро и входит в Deluxe Edition игры. Кроме того, их можно приобрести отдельно за €7,99 за каждого.