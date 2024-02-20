Новый трейлер Granblue Fantasy Versus: Rising посвятили приемам 2B из NieR:Automata

Cygames и Arc System Works объявили, что 2B из NieR:Automata теперь доступна в Granblue Fantasy Versus: Rising в качестве DLC-персонажа.
Вместе с выпуском обучающего ролика по боевым приемам для персонажа, игра была обновлена до версии 1.21,о разнообразных исправлениях этой версии вы можете прочитать здесь.
В Granblue Fantasy Versus: Rising представлен оригинальный состав Versus из 24 персонажей, а также несколько новых. Новой механикой станут Ultimate Skills, которые представляют собой более мощные итерации Plus Skills Версуса, позволяющие расширить возможности комбо и наказать противников. Кроме того, новый режим Story будет доступен в более удобном виде, в котором отменены сбор предметов, элементы роста и некоторые квестовые битвы. Это будет сокращенная версия 50 глав RPG-режима Versus.
Granblue Fantasy Versus: Rising доступна на PlayStation 4, PlayStation 5 и PC через Steam.