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Granblue Fantasy Versus Rising 14.12.2023
Экшен, Файтинг, Аниме
5.8 20 оценок

Новый трейлер Granblue Fantasy Versus: Rising посвятили приемам 2B из NieR:Automata

butcher69
Новости

Cygames и Arc System Works объявили, что 2B из NieR:Automata теперь доступна в Granblue Fantasy Versus: Rising в качестве DLC-персонажа.

Вместе с выпуском обучающего ролика по боевым приемам для персонажа, игра была обновлена до версии 1.21,о разнообразных исправлениях этой версии вы можете прочитать здесь.

В Granblue Fantasy Versus: Rising представлен оригинальный состав Versus из 24 персонажей, а также несколько новых. Новой механикой станут Ultimate Skills, которые представляют собой более мощные итерации Plus Skills Версуса, позволяющие расширить возможности комбо и наказать противников. Кроме того, новый режим Story будет доступен в более удобном виде, в котором отменены сбор предметов, элементы роста и некоторые квестовые битвы. Это будет сокращенная версия 50 глав RPG-режима Versus.

Granblue Fantasy Versus: Rising доступна на PlayStation 4, PlayStation 5 и PC через Steam.

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