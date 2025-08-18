Он был слишком хорош: игрока Granblue Fantasy Versus Rising забанили за достижение наивысшего ранга в файтинге

В сообществе файтинга Granblue Fantasy Versus Rising произошла одновременно абсурдная и комичная ситуация. Один из лучших игроков мира под ником Ryazo был забанен в игре после того, как совершил практически невозможное — достиг максимального ранга, играя за одного из самых слабых персонажей.

Ryazo поставил себе цель доказать, что даже за Анилу (Anila), которую многие считают одним из худших бойцов в игре, настоящий мастер может достичь вершины. Он транслировал весь свой путь к рангу «Грандмастер» — 10 000 очков, и ему это удалось в рекордно короткие сроки. Однако вскоре после этого, при попытке войти в игру, он обнаружил, что его аккаунт заблокирован.

Поскольку Ryazo — известный профессиональный игрок, который постоянно стримит и занимает высокие места на крупнейших турнирах, включая Evo и ARC World Tour Finals, подозрения в обычном читерстве или договорных матчах явно исключены. Наиболее вероятной причиной бана стала автоматическая система защиты игры: игрок поднимался в рейтинге настолько быстро и на таком слабом персонаже, что алгоритм, скорее всего, пометил его аккаунт как подозрительный и заблокировал за возможное «бустинг» или манипуляции с рейтингом.

Игровое сообщество немедленно встало на защиту профессионала. Крупный организатор онлайн-турниров Paragon провел «мемориальный турнир» в честь Ryazo, чтобы привлечь внимание разработчиков к проблеме. Ситуацию прокомментировала даже Леона Рене, актриса озвучки самой Анилы, выразив сочувствие игроку.

На данный момент, несмотря на общественный резонанс, аккаунт Ryazo в игре всё еще заблокирован. Arc System Works и Cygames пока не давали никаких официальных комментариев по этому поводу. Если его аккаунт не разблокируют, ему придется создавать новый, но и там есть рис получить такой же бан.