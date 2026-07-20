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Granblue Fantasy Versus Rising 14.12.2023
Экшен, Файтинг, Аниме
6.4 40 оценок

Странный файтинг, где дерутся движениями ягодиц, получил гостевых героев Granblue Fantasy благодаря цепочке случайностей

butcher69 butcher69

Разработчик необычного файтинга Ketsu Battler рассказал о том, как игра с управлением через движения ягодиц получила неожиданное сотрудничество с Granblue Fantasy Versus: Rising. По словам автора, предложение добавить в проект персонажей Бельзебуба и Нармаи сначала показалось ему настолько невероятным, что он решил — это просто шутка.

Ketsu Battler появилась как небольшая экспериментальная игра, созданная TomozoP в рамках игрового джема, но со временем превратилась в полноценный файтинг для Nintendo Switch. Несмотря на абсурдную на первый взгляд идею с Joy-Con, который игроки вставляют в одежду для управления персонажами, проект получил признание за необычную механику и даже оказался связан с крупными мероприятиями сообщества файтингов.

В интервью Famitsu разработчик рассказал, что инициатором сотрудничества стал Тэцуя Фукухара, креативный директор серии Granblue Fantasy. Он предложил добавить в Ketsu Battler Бельзебуба и Нармаю из Granblue Fantasy Versus: Rising.

«Сначала я подумал, что это шутка», — признался TomozoP. Однако после дальнейших переговоров стало понятно, что команда Granblue Fantasy действительно заинтересована в таком необычном кроссовере.

Как выяснилось, всё началось с неожиданной цепочки событий. Актёр озвучки Хироки Ясумото, известный по ролям Гайла из Street Fighter и Азраэля из BlazBlue, сыграл в Ketsu Battler во время трансляции. После этого разработчик рассказал об этом в соцсетях, а публикацию заметил бывший продюсер BlazBlue Тошимичи Мори. Он познакомил с игрой Фукухару, что в итоге и привело к сотрудничеству.

История Ketsu Battler остаётся одним из самых необычных примеров того, как маленький экспериментальный проект может получить неожиданное признание. Игра начиналась как недельный прототип, а спустя время смогла привлечь внимание известных представителей жанра и получить собственный кроссовер с одной из популярных японских RPG-франшиз.

Трейлеры 24
9
2
Комментарии:  2
Ваш комментарий
saa0891
Странный файтинг, где дерутся движениями ягодиц

Катана в заднице, вот же больные ублюдки.

1
Сипота

Странный фистинг.