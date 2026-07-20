Странный файтинг, где дерутся движениями ягодиц, получил гостевых героев Granblue Fantasy благодаря цепочке случайностей

Разработчик необычного файтинга Ketsu Battler рассказал о том, как игра с управлением через движения ягодиц получила неожиданное сотрудничество с Granblue Fantasy Versus: Rising. По словам автора, предложение добавить в проект персонажей Бельзебуба и Нармаи сначала показалось ему настолько невероятным, что он решил — это просто шутка.

Ketsu Battler появилась как небольшая экспериментальная игра, созданная TomozoP в рамках игрового джема, но со временем превратилась в полноценный файтинг для Nintendo Switch. Несмотря на абсурдную на первый взгляд идею с Joy-Con, который игроки вставляют в одежду для управления персонажами, проект получил признание за необычную механику и даже оказался связан с крупными мероприятиями сообщества файтингов.

В интервью Famitsu разработчик рассказал, что инициатором сотрудничества стал Тэцуя Фукухара, креативный директор серии Granblue Fantasy. Он предложил добавить в Ketsu Battler Бельзебуба и Нармаю из Granblue Fantasy Versus: Rising.

«Сначала я подумал, что это шутка», — признался TomozoP. Однако после дальнейших переговоров стало понятно, что команда Granblue Fantasy действительно заинтересована в таком необычном кроссовере.

Как выяснилось, всё началось с неожиданной цепочки событий. Актёр озвучки Хироки Ясумото, известный по ролям Гайла из Street Fighter и Азраэля из BlazBlue, сыграл в Ketsu Battler во время трансляции. После этого разработчик рассказал об этом в соцсетях, а публикацию заметил бывший продюсер BlazBlue Тошимичи Мори. Он познакомил с игрой Фукухару, что в итоге и привело к сотрудничеству.

История Ketsu Battler остаётся одним из самых необычных примеров того, как маленький экспериментальный проект может получить неожиданное признание. Игра начиналась как недельный прототип, а спустя время смогла привлечь внимание известных представителей жанра и получить собственный кроссовер с одной из популярных японских RPG-франшиз.