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Granblue Fantasy Versus Rising 14.12.2023
Экшен, Файтинг, Аниме
6 19 оценок

Свежий трейлер файтинга Granblue Fantasy Versus: Rising посвятили новому DLC-бойцу

butcher69
Новости

Сразу после церемонии награждения победителей Arc World Tour 2023 Cygames показала новый трейлер к своему файтинга Granblue Fantasy Versus: Rising.

Трейлер посвящен игровым особенностям за Вейна. Мы уже знали, что Вейн станет следующим DLC-бойцом для игры, но сегодня мы узнали и дату его выхода.

Он выйдет 2 апреля 2024 года и разумеется, он также включен в Character Pass 1.

Вейн, первый офицер Ордена Белых Драконов, появится со своей легендарной алебардой, и он, безусловно, знает, как ею пользоваться.

Мы уже знаем, что вслед за Вейном в конце мая появится еще один любимый персонаж Granblue Fantasy - Беатрикс, хотя дата ее выхода пока не определена.

Granblue Fantasy Versus: Rising уже доступна для PS5, PS4 и PC. Это улучшенная версия оригинальной Granblue Fantasy Versus с глубокой переработкой геймплея и четырьмя новыми персонажами - Гримниром, Ниром, Зигфридом и Анилой.

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