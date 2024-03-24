Свежий трейлер файтинга Granblue Fantasy Versus: Rising посвятили новому DLC-бойцу

Сразу после церемонии награждения победителей Arc World Tour 2023 Cygames показала новый трейлер к своему файтинга Granblue Fantasy Versus: Rising.
Трейлер посвящен игровым особенностям за Вейна. Мы уже знали, что Вейн станет следующим DLC-бойцом для игры, но сегодня мы узнали и дату его выхода.
Он выйдет 2 апреля 2024 года и разумеется, он также включен в Character Pass 1.
Вейн, первый офицер Ордена Белых Драконов, появится со своей легендарной алебардой, и он, безусловно, знает, как ею пользоваться.
Мы уже знаем, что вслед за Вейном в конце мая появится еще один любимый персонаж Granblue Fantasy - Беатрикс, хотя дата ее выхода пока не определена.
Granblue Fantasy Versus: Rising уже доступна для PS5, PS4 и PC. Это улучшенная версия оригинальной Granblue Fantasy Versus с глубокой переработкой геймплея и четырьмя новыми персонажами - Гримниром, Ниром, Зигфридом и Анилой.