Игра на выживание в разных эпохах Grand Emprise завтра получит бесплатный пролог ©

Grand Emprise: Prologue, демо-версия игры на выживание в разных эпохах Grand Emprise: Time Travel Survival будет выпущена завтра, 7 июня, на ПК в Steam. В пролог входят только эпоха динозавров и первобытная эпоха из полной игры.

В ходе пролога вам предстоит кататься на динозаврах, ковать инструменты и путешествовать по дюнам, готовясь к невероятным приключениям, которые ожидают вас в полной версии.

Катайтесь на динозаврах, выковывайте инструменты, путешествуйте по дюнам, выстраивайте колонию, осаждайте замки, автоматизируйте и взлетайте над землей, добывайте подземные ресурсы, летите на Луну, постройте Сферу Дайсона.

Это безумное, незабываемое и ни на что не похожее приключение про строительство базы в условиях выживания в открытом мире.

Релиз Grand Emprise: Time Travel Survival ожидается в августе.