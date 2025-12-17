ЧАТ ИГРЫ
Grand Prix 4 11.09.2002
Симулятор
8.4 41 оценка

Игры культовой серии автосимуляторов - Grand Prix, будут перевыпущены в следующем году в Steam

Pavel Rally Pavel Rally

В 2026 году компания MicroProse планирует перевыпустить все четыре части серии Grand Prix в Steam под общим названием GCR Geoff Crammond с поддержкой современных систем и Steam Workshop (любительские модификации), правда из-за отсутствия действующей лицензии на Формулу-1 пришлось изменить названия брендов.

Grand Prix — это легендарная серия реалистичных автосимуляторов посвященных гонкам «Формулы-1». Она считается фундаментом современного жанра симрейсинга благодаря глубокой проработке физики и деталей.

  • Formula One Grand Prix (1991): Основана на сезоне 1991 года. Стала революционной благодаря 3D-графике и вниманию к деталям.
  • Grand Prix 2 (1996): Симуляция сезона 1994 года с значительно улучшенной графикой и физической моделью.
  • Grand Prix 3 (2000): Добавила динамическую погоду и расширенные возможности настройки.
  • Grand Prix 4 (2002): Заключительная часть от Джеффа Крэммонда, основанная на сезоне 2001 года, признанная одной из самых точных в истории.
Grand Prix 4
11.09.2002
Комментарии:  2
UnforgettableYutaka

Grand Prix World ремастер в студию, и побыстрее.

3
ka27

Прикольно, а то на классических болидах(из последнего) в F1 2020 можно только погонять. А ведь нужны и трассы ещё

