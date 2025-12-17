Игры культовой серии автосимуляторов - Grand Prix, будут перевыпущены в следующем году в Steam

В 2026 году компания MicroProse планирует перевыпустить все четыре части серии Grand Prix в Steam под общим названием GCR Geoff Crammond с поддержкой современных систем и Steam Workshop (любительские модификации), правда из-за отсутствия действующей лицензии на Формулу-1 пришлось изменить названия брендов.

Grand Prix — это легендарная серия реалистичных автосимуляторов посвященных гонкам «Формулы-1». Она считается фундаментом современного жанра симрейсинга благодаря глубокой проработке физики и деталей.