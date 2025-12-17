Игры культовой серии автосимуляторов - Grand Prix, будут перевыпущены в следующем году в Steam

В 2026 году компания MicroProse планирует перевыпустить все четыре части серии Grand Prix в Steam под общим названием GCR Geoff Crammond с поддержкой современных систем и Steam Workshop (любительские модификации), правда из-за отсутствия действующей лицензии на Формулу-1 пришлось изменить названия брендов.
Grand Prix — это легендарная серия реалистичных автосимуляторов посвященных гонкам «Формулы-1». Она считается фундаментом современного жанра симрейсинга благодаря глубокой проработке физики и деталей.
- Formula One Grand Prix (1991): Основана на сезоне 1991 года. Стала революционной благодаря 3D-графике и вниманию к деталям.
- Grand Prix 2 (1996): Симуляция сезона 1994 года с значительно улучшенной графикой и физической моделью.
- Grand Prix 3 (2000): Добавила динамическую погоду и расширенные возможности настройки.
- Grand Prix 4 (2002): Заключительная часть от Джеффа Крэммонда, основанная на сезоне 2001 года, признанная одной из самых точных в истории.
Grand Prix World ремастер в студию, и побыстрее.
Прикольно, а то на классических болидах(из последнего) в F1 2020 можно только погонять. А ведь нужны и трассы ещё