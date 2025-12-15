Анонсирована новая игра про Формулу-1, Electronic Arts и Codemasters не имеют к ней отношений

Grand Pro Circuit — игра в жанре автомобильного симулятора посвященная гонкам Формулы-1 восьмидесятых годов. Игра позиционируется как духовный наследник классических симуляторов, таких как серия Grand Prix от Geoff Crammond, и предлагает глубокий, хардкорный симуляционный опыт, а не аркадный геймплей.

Игра воссоздает атмосферу автоспорта восьмидесятых, включая мощные, легкие автомобили с ручной коробкой передач, без вспомогательных систем вождения и с низкими стандартами безопасности.

Акцент сделан на реалистичной физике и управлении. Игрокам предстоит справляться с различными условиями сцепления с трассой, износом компонентов и механическими поломками (проколы, потеря колес, утечки жидкостей, отказы двигателя).

Предусмотрен режим карьеры, охватывающий 10 сезонов (с 1980 по 1989 год) с различными календарями гонок.

Игра использует винтажную низкополигональную графику, вдохновленную играми четвертьвековой давности, что придает ей уникальный ностальгический вид.

Игрокам доступны широкие возможности настройки автомобиля, анализ телеметрии и сравнение различных конфигураций.

В игре представлены вымышленные команды и имена пилотов с измененными названиями спонсоров, чтобы избежать проблем с лицензированием, права на игры про Формулу-1 принадлежат Electronic Arts и Codemasters. Дата выхода пока не объявлена.