Анонсирована новая игра про Формулу-1, Electronic Arts и Codemasters не имеют к ней отношений

Grand Pro Circuit — игра в жанре автомобильного симулятора посвященная гонкам Формулы-1 восьмидесятых годов. Игра позиционируется как духовный наследник классических симуляторов, таких как серия Grand Prix от Geoff Crammond, и предлагает глубокий, хардкорный симуляционный опыт, а не аркадный геймплей.
Игра воссоздает атмосферу автоспорта восьмидесятых, включая мощные, легкие автомобили с ручной коробкой передач, без вспомогательных систем вождения и с низкими стандартами безопасности.
Акцент сделан на реалистичной физике и управлении. Игрокам предстоит справляться с различными условиями сцепления с трассой, износом компонентов и механическими поломками (проколы, потеря колес, утечки жидкостей, отказы двигателя).
Предусмотрен режим карьеры, охватывающий 10 сезонов (с 1980 по 1989 год) с различными календарями гонок.
Игра использует винтажную низкополигональную графику, вдохновленную играми четвертьвековой давности, что придает ей уникальный ностальгический вид.
Игрокам доступны широкие возможности настройки автомобиля, анализ телеметрии и сравнение различных конфигураций.
В игре представлены вымышленные команды и имена пилотов с измененными названиями спонсоров, чтобы избежать проблем с лицензированием, права на игры про Формулу-1 принадлежат Electronic Arts и Codemasters. Дата выхода пока не объявлена.
А существую какие либо гонки скучнее формулы ? Ну там гонка улиток например, даже Gt и то забористей )
Круто, но надеюсь добавят потом и 50-е, 60-е... 90-е, 00-е, а потооом и 10-е
Было уже, и достаточно неплохо!
Охота прям ВСЕ болиды и трассы тех лет, чтоб игрок мог выбирать годы или десятилетие хотя бы. В Grand Prix Legends играл давненько, но в видосах которые смотрел всё было по другому, моды видимо, с ними я не разбирался, может потом снова попробую, если не сложно... В Форзе мотоспорт 7 вроде ещё старые есть, тоже потом попробую. Картинку сжал, не посылалась:
0 // Антон Кузеванов
Помню-помню!) С неё началась любовь в автосимам..
А нагрена низкополигональная графика?