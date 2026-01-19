"3 острова, стриптиз и реалистичные убийства": самая полная сводка утечек сюжета и деталей геймплея GTA 6

Интернет, похоже, снова не смог удержать в секрете главный проект Rockstar Games. На просторах Reddit появилась огромная компиляция слухов и утечек по Grand Theft Auto 6, объединяющая информацию от инсайдеров, чьи прошлые прогнозы уже находили косвенное подтверждение. Хотя многие из этих данных циркулируют в сети еще с 2025 года, свежая сводка помогает составить более полную картину того, чего стоит ждать от следующей части криминальной саги.

Основные сюжетные детали:

Сюжет разделен на 5 глав. Первые три главы сосредоточены на развитии отношений и совместных преступлениях.

Джейсон имеет военное прошлое и умеет замедлять время («мертвый глаз» для поиска уязвимостей), а Люсия, центральный персонаж, — бывшая заключенная, которая пытается построить новую жизнь (или криминальную империю) с Джейсоном после освобождения.

У Люсии есть мрачный эпизод в прошлом с ребенком, но его покажут лишь во флешбеках.

Геймплей и открытый мир:

Карта: Похоже, Вайс-Сити не будет одинок. Помимо материковой части штата Леонида, игрокам обещают три полноценных острова, один из которых вдохновлен Багамами. Также в игре будут города Амброзия и Порт Геллхорн, но они уступают масштабами Вайс-Сити.

Механики: Вернется 6-звездочный уровень розыска, появится необходимость есть для поддержания веса и система приветствий/оскорблений, перекочевавшая из RDR2.

Окружение: Разработчики реализовали более 700 интерьеров зданий (включая отели и ТЦ), а также возможность исследовать подводный мир с сокровищами. Заявлена возможность взаимодействия с мужским стриптизом.

Инсайдеры также упомянули, что из игры были вырезаны некоторые идеи, включая озвучку персонажей в Online-режиме и ряд случайных встреч (например, с NPC, обсуждающим Джея Норриса). Зато точно не вырезали систему реалистичных повреждений и расчлененки, которая, по слухам, превзойдет даже Red Dead Redemption 2.

Ранее в сообществе бурно обсуждали личность актеров озвучивания. В частности, фанаты уверены, что нашли в трейлере знаменитого голливудского актера. Подробнее об этом расследовании мы писали в нашей прошлой новости.

Конечно, стоит относиться к подобным сливам со скепсисом, однако стоит помнить, что Rockstar жестко пресекает любые реальные утечки. Напомним, что студия даже уволила своего сотрудника, слившего данные об игре, что косвенно подтверждает, что компаниям есть что скрывать.