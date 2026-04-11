Grand Theft Auto 6 19.11.2026
Экшен, Адвенчура, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
8.2 2 752 оценки

Актер озвучки Лестера из GTA 5 считает, что GTA 6 может шокировать гораздо меньше, так как мир стал безумнее

2BLaraSex 2BLaraSex

Серия Grand Theft Auto всегда славилась своей едкой сатирой на американское общество, пропущенной через безумное, гиперболизированное и жестокое восприятие Rockstar Games. Однако не притупится ли острота юмора GTA 6, учитывая, каким абсурдным и испорченным стал реальный мир? Актер, подаривший голос Лестеру в пятой части, считает, что это вполне возможно.

В интервью изданию El Dorado Джей Клайц, озвучивший гениального криминального стратега Лестера в GTA 5, ответил, что "не удивится, если эффект от GTA 6 на будет несколько слабее".

Не поймите меня неправильно. Это все еще GTA, черт возьми! Игра будет огромной. Люди потеряют голову от восторга, это очевидно. Но мир изменился по сравнению с тем, что был 13 лет назад, когда вышла предыдущая часть. Я имею в виду, что сейчас все иначе, даже чем год назад.

По его словам, главная проблема в том, что реальность перегнала вымысел.

То, что еще недавно казалось совершенно неправдоподобным и безумным, сегодня ощущается как обычный день. Возможно, GTA 6 просто не сможет произвести того же эффекта разорвавшейся бомбы, что предыдущие игры. То, что мы видим сейчас в реальном мире, определенно усложнит GTA задачу все это высмеивать.

Тем не менее, он допускает, что может ошибаться. Увидим ли мы, насколько он был прав, когда GTA 6 выйдет на Xbox Series X|S и PS5 в ноябре этого года.

Jimmy Crystal

Ну тупые малолетки на пеге как минимум х3 в численности прибавили с тех пор.

Ahnx

Там некому уже делать сатиру. Не-ко-му. На выходе получится безвкусная соевая поделка, обильно "сдобренная" повесткой.

Люди потеряют голову от восторга, это очевидно

Люди взвоют, какой же отстой выпустили Рокстар. Сингл станет полным провалом, самым крупным фиаско за всю историю видеоигр.

Lvinomord

Если 6 не зайдет фанатам 5 и наоборот, то будет крайне любопытно понаблюдать за горячими дискуссиями на форумах, холодными, зимними вечерами;)

JackReacher

А чем шокировала ГТА 5? Там было прикольное высмеивание соц. сетей, политики, рекламы, активистов и уклада американской жизни, но ничего такого шокирующего там не было

Oppenheimer

Бред а не пост. Роки дернут игровую индустрию, с щелчка пальцами. Два трейлера это показали. Вообще нет сомнений в GTA 6. Количество отупевшего населения лишь шокирует. А эти ребята ни разу не подводили.

