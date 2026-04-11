Актер озвучки Лестера из GTA 5 считает, что GTA 6 может шокировать гораздо меньше, так как мир стал безумнее

Серия Grand Theft Auto всегда славилась своей едкой сатирой на американское общество, пропущенной через безумное, гиперболизированное и жестокое восприятие Rockstar Games. Однако не притупится ли острота юмора GTA 6, учитывая, каким абсурдным и испорченным стал реальный мир? Актер, подаривший голос Лестеру в пятой части, считает, что это вполне возможно.

В интервью изданию El Dorado Джей Клайц, озвучивший гениального криминального стратега Лестера в GTA 5, ответил, что "не удивится, если эффект от GTA 6 на будет несколько слабее".

Не поймите меня неправильно. Это все еще GTA, черт возьми! Игра будет огромной. Люди потеряют голову от восторга, это очевидно. Но мир изменился по сравнению с тем, что был 13 лет назад, когда вышла предыдущая часть. Я имею в виду, что сейчас все иначе, даже чем год назад.

По его словам, главная проблема в том, что реальность перегнала вымысел.

То, что еще недавно казалось совершенно неправдоподобным и безумным, сегодня ощущается как обычный день. Возможно, GTA 6 просто не сможет произвести того же эффекта разорвавшейся бомбы, что предыдущие игры. То, что мы видим сейчас в реальном мире, определенно усложнит GTA задачу все это высмеивать.

Тем не менее, он допускает, что может ошибаться. Увидим ли мы, насколько он был прав, когда GTA 6 выйдет на Xbox Series X|S и PS5 в ноябре этого года.