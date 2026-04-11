Актер озвучки Лестера из GTA 5 считает, что GTA 6 может шокировать гораздо меньше, так как мир стал безумнее

Серия Grand Theft Auto всегда славилась своей едкой сатирой на американское общество, пропущенной через безумное, гиперболизированное и жестокое восприятие Rockstar Games. Однако не притупится ли острота юмора GTA 6, учитывая, каким абсурдным и испорченным стал реальный мир? Актер, подаривший голос Лестеру в пятой части, считает, что это вполне возможно.
В интервью изданию El Dorado Джей Клайц, озвучивший гениального криминального стратега Лестера в GTA 5, ответил, что "не удивится, если эффект от GTA 6 на будет несколько слабее".
Не поймите меня неправильно. Это все еще GTA, черт возьми! Игра будет огромной. Люди потеряют голову от восторга, это очевидно. Но мир изменился по сравнению с тем, что был 13 лет назад, когда вышла предыдущая часть. Я имею в виду, что сейчас все иначе, даже чем год назад.
По его словам, главная проблема в том, что реальность перегнала вымысел.
То, что еще недавно казалось совершенно неправдоподобным и безумным, сегодня ощущается как обычный день. Возможно, GTA 6 просто не сможет произвести того же эффекта разорвавшейся бомбы, что предыдущие игры. То, что мы видим сейчас в реальном мире, определенно усложнит GTA задачу все это высмеивать.
Тем не менее, он допускает, что может ошибаться. Увидим ли мы, насколько он был прав, когда GTA 6 выйдет на Xbox Series X|S и PS5 в ноябре этого года.
Ну тупые малолетки на пеге как минимум х3 в численности прибавили с тех пор.
Там некому уже делать сатиру. Не-ко-му. На выходе получится безвкусная соевая поделка, обильно "сдобренная" повесткой.
Люди взвоют, какой же отстой выпустили Рокстар. Сингл станет полным провалом, самым крупным фиаско за всю историю видеоигр.
Если 6 не зайдет фанатам 5 и наоборот, то будет крайне любопытно понаблюдать за горячими дискуссиями на форумах, холодными, зимними вечерами;)
А чем шокировала ГТА 5? Там было прикольное высмеивание соц. сетей, политики, рекламы, активистов и уклада американской жизни, но ничего такого шокирующего там не было
Бред а не пост. Роки дернут игровую индустрию, с щелчка пальцами. Два трейлера это показали. Вообще нет сомнений в GTA 6. Количество отупевшего населения лишь шокирует. А эти ребята ни разу не подводили.