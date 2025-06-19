Актеры, сыгравшие Майкла, Тревора и Франклина в GTA 5, хотели бы появиться в DLC для GTA 6

Актеры, озвучивавшие главных героев GTA 5 (Майкла, Тревора и Франклина), высказались за возвращение своих персонажей в GTA 6 в виде дополнительного сюжетного DLC под названием «Final Score». Это мог бы быть отличный способ завершить историю их героев.

Во время панели на Comic Con Brussels, отвечая на вопросы, актеры Шон Фонтено (Shawn Fonteno), Стивен Огг (Steven Ogg) и Нед Люк (Ned Luke) обсудили идею такого DLC и призвали фанатов поддержать ее.

Пока что неизвестно, планирует ли Rockstar возвращать этих персонажей в будущем, и что будет с пострелизным контентом. В GTA 5 планы по сюжетным DLC были отменены, и неизвестно, повторится ли ситуация.