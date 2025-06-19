ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Grand Theft Auto 6 26.05.2026
Экшен, Адвенчура, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
8.2 2 399 оценок

Актеры, сыгравшие Майкла, Тревора и Франклина в GTA 5, хотели бы появиться в DLC для GTA 6

Solstice Solstice

Актеры, озвучивавшие главных героев GTA 5 (Майкла, Тревора и Франклина), высказались за возвращение своих персонажей в GTA 6 в виде дополнительного сюжетного DLC под названием «Final Score». Это мог бы быть отличный способ завершить историю их героев.

Во время панели на Comic Con Brussels, отвечая на вопросы, актеры Шон Фонтено (Shawn Fonteno), Стивен Огг (Steven Ogg) и Нед Люк (Ned Luke) обсудили идею такого DLC и призвали фанатов поддержать ее.

Пока что неизвестно, планирует ли Rockstar возвращать этих персонажей в будущем, и что будет с пострелизным контентом. В GTA 5 планы по сюжетным DLC были отменены, и неизвестно, повторится ли ситуация.

Источник  
21
15
Комментарии: 15
Ваш комментарий
LincolnRimes

тупорылая троица кроме тревора да и вообще сама гта 5 отстой

12
Человек-Анекдот
кроме тревора

как легко определить школьника ))

6
Real Slim Shady

Тревор заслуживает отдельную игру про него, а эти двое НПС как бы вообще не цепляют - один нытик, другой тупой негр.

10
JackBV

наоборот Стив Огг тут паршивая овца , который вообще ненавидит Тревора всей своей душой , ибо он видите ли "актёр" , а это "персонаж мультика" .

2
Grognac

как же я рад..как я рад..мой герой снова в деле

9
Hall_1920

Он ненавидит свою роль. Кайфуй братан в своих мечтах

3
WerGC

было бы не плохо

4
FilthyZachary

Не будут они делать никакое ДЛС для GTA 6, ибо все их время уйдет на создание контента для ГТА 6 Онлайн!

4
это никогда не шрекончитс

пока есть доильня в лице онлайн для 5 части они могут отложить онлайн 6ки на пару месяцев

Igor Udilov

DLC не будет, из за онлайна, как было в 5-ке.

3
lowkek

А по итогу Тревора убьёт один из гг ГТА6 где-то в кат-сцене перед миссией, как он это сделал с Джонни Клебицом в ГТА5

2
это никогда не шрекончитс

вряд-ли, Тревор и Джонни это совершенно разные персонажи, Тревора знает любой школьник который так или иначе сидит на ютубе, а вот Джонни знают далеко не все

это никогда не шрекончитс

Было бы прикольно если бы в длс были отсылки на роли Стивена Огга в ходячих мертвецах и в лучше звоните Солу, дань классике так сказать

-zotik-

Майами будет, мб на декстера раскошелятся)

-zotik-

будут как джон, нико, клод сидеть в редакторе онлайн перса)