Актеры, сыгравшие Майкла, Тревора и Франклина в GTA 5, хотели бы появиться в DLC для GTA 6

Актеры, озвучивавшие главных героев GTA 5 (Майкла, Тревора и Франклина), высказались за возвращение своих персонажей в GTA 6 в виде дополнительного сюжетного DLC под названием «Final Score». Это мог бы быть отличный способ завершить историю их героев.
Во время панели на Comic Con Brussels, отвечая на вопросы, актеры Шон Фонтено (Shawn Fonteno), Стивен Огг (Steven Ogg) и Нед Люк (Ned Luke) обсудили идею такого DLC и призвали фанатов поддержать ее.
Пока что неизвестно, планирует ли Rockstar возвращать этих персонажей в будущем, и что будет с пострелизным контентом. В GTA 5 планы по сюжетным DLC были отменены, и неизвестно, повторится ли ситуация.
тупорылая троица кроме тревора да и вообще сама гта 5 отстой
как легко определить школьника ))
Тревор заслуживает отдельную игру про него, а эти двое НПС как бы вообще не цепляют - один нытик, другой тупой негр.
наоборот Стив Огг тут паршивая овца , который вообще ненавидит Тревора всей своей душой , ибо он видите ли "актёр" , а это "персонаж мультика" .
как же я рад..как я рад..мой герой снова в деле
Он ненавидит свою роль. Кайфуй братан в своих мечтах
было бы не плохо
Не будут они делать никакое ДЛС для GTA 6, ибо все их время уйдет на создание контента для ГТА 6 Онлайн!
пока есть доильня в лице онлайн для 5 части они могут отложить онлайн 6ки на пару месяцев
DLC не будет, из за онлайна, как было в 5-ке.
А по итогу Тревора убьёт один из гг ГТА6 где-то в кат-сцене перед миссией, как он это сделал с Джонни Клебицом в ГТА5
вряд-ли, Тревор и Джонни это совершенно разные персонажи, Тревора знает любой школьник который так или иначе сидит на ютубе, а вот Джонни знают далеко не все
Было бы прикольно если бы в длс были отсылки на роли Стивена Огга в ходячих мертвецах и в лучше звоните Солу, дань классике так сказать
Майами будет, мб на декстера раскошелятся)
будут как джон, нико, клод сидеть в редакторе онлайн перса)