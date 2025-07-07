Актриса, которая может играть Люсию в GTA 6, внезапно удалила все свои страницы в соцсетях

Поклонники Grand Theft Auto 6 обратили внимание на странное исчезновение актрисы Манни Л. Перес из публичного пространства. Именно её называют исполнительницей роли Люсии — главной героини грядущей части легендарной серии. На днях актриса полностью деактивировала свои в социальных сетях, чем сразу же вызвала волну обсуждений в социальных сетях.

Хотя ни Rockstar, ни сама Перес официально не подтверждали её участие в проекте, имя актрисы неоднократно связывали с GTA 6 — в том числе на основе утечек, голосовых и внешних сходств. Её неожиданное «исчезновение» из соцсетей породило множество теорий: одни считают, что на фоне приближающегося релиза актрису могли обязать соблюдать жёсткие условия конфиденциальности, другие предполагают, что она попросту устала от навязчивого внимания фанатов. Некоторые пользователи X (ранее Twitter) предполагают, что на фоне популярности трейлера и активности сообщества актрисе пришлось уйти из-за преследований и бесконечных сообщений от незнакомцев.

Это далеко не первый случай, когда повышенное внимание к GTA 6 отражается на предполагаемых участниках проекта. Учитывая масштаб ожиданий и колоссальную фанатскую базу, Rockstar, как известно, применяет крайне строгие меры по защите информации о своих играх. Не исключено, что удаление профилей актрисы — часть такой политики.

Примечательно, что всё это происходит на фоне продолжения рекордной популярности трейлеров игры. Недавно второй трейлер GTA 6 стал самым просматриваемым роликом на YouTube среди всех на канале Rockstar.

Релиз Grand Theft Auto 6 назначен на 26 мая 2026 года для PlayStation 5 и Xbox Series X/S.