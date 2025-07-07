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Grand Theft Auto 6 26.05.2026
Экшен, Адвенчура, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
8.2 2 427 оценок

Актриса, которая может играть Люсию в GTA 6, внезапно удалила все свои страницы в соцсетях

Gutsz Gutsz

Поклонники Grand Theft Auto 6 обратили внимание на странное исчезновение актрисы Манни Л. Перес из публичного пространства. Именно её называют исполнительницей роли Люсии — главной героини грядущей части легендарной серии. На днях актриса полностью деактивировала свои в социальных сетях, чем сразу же вызвала волну обсуждений в социальных сетях.

Хотя ни Rockstar, ни сама Перес официально не подтверждали её участие в проекте, имя актрисы неоднократно связывали с GTA 6 — в том числе на основе утечек, голосовых и внешних сходств. Её неожиданное «исчезновение» из соцсетей породило множество теорий: одни считают, что на фоне приближающегося релиза актрису могли обязать соблюдать жёсткие условия конфиденциальности, другие предполагают, что она попросту устала от навязчивого внимания фанатов. Некоторые пользователи X (ранее Twitter) предполагают, что на фоне популярности трейлера и активности сообщества актрисе пришлось уйти из-за преследований и бесконечных сообщений от незнакомцев.

Это далеко не первый случай, когда повышенное внимание к GTA 6 отражается на предполагаемых участниках проекта. Учитывая масштаб ожиданий и колоссальную фанатскую базу, Rockstar, как известно, применяет крайне строгие меры по защите информации о своих играх. Не исключено, что удаление профилей актрисы — часть такой политики.

Примечательно, что всё это происходит на фоне продолжения рекордной популярности трейлеров игры. Недавно второй трейлер GTA 6 стал самым просматриваемым роликом на YouTube среди всех на канале Rockstar.

Второй трейлер GTA 6 стал вторым самым просматриваемым трейлером Rockstar на YouTube

Релиз Grand Theft Auto 6 назначен на 26 мая 2026 года для PlayStation 5 и Xbox Series X/S.

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11
Комментарии: 11
Ваш комментарий
Egik81

Все логично. Тем более в эру цифры лучше не оставлять следов. Определённым силам это по фигу конечно, но вот остальных может и остановить от разных действий. Хотя я бы например был бы не прочь увидеть сюжет старой школы. Ведь вроде как один из предпологаемых сюжетов как раз был из таких. Но почему его завернули в итоге не понятно.

8
chanp14

сюжет старой школы навряд ли, а вот графу из старой школы да

Вадим Якимов

в жизни то гораздо симпотичнее..

5
FlyRazer

классика для западной игровой индустрии

1
Anton Vasiljev

обрати внимание, что ты сравниваешь проф фото и неудачный скрин.

1
chanp14 Anton Vasiljev

а может наоборот? неудачное фото на паспорт и проф скрин?

Max P

Спермотоксикозники- скорострелы одолели.

3
ZAUSA

Тупые фанаты наверное каждый день пытались что-то у неё узнать: "А правдя, сто в ЖТА6 будить воть этя воть?.. А правдя, сто...".

1
Anton Vasiljev

моя бывшая подписалась на друга в инсте на прошедших выходных!

Может это ничего и не значит, но общественность это уже активно обсуждает в соц сетях!

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Примечательно, что всё это происходит на фоне продолжения рекордной популярности трейлеров игры. Недавно второй трейлер GTA 6 стал самым просматриваемым роликом на YouTube среди всех на канале Rockstar.

Релиз Grand Theft Auto 6 назначен на 26 мая 2026 года для PlayStation 5 и Xbox Series X/S.

1
Xonar

Хз, она это или нет. Но тогда странно что только сейчас. Представляю как её задолбали вопросами по типу: "когда выйдет гта 6?", "что будет интересного в ней?" ну и тп.

chanp14

так, а фигли её персонаж в игре такой стрёмный? это что фэйбл