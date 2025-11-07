Акции Take-Two упали более чем на 10% после переноса GTA 6

Take-Two Interactive опубликовала свой квартальный отчёт за этот год. Однако это отошло на второй план из-за новости о переносе GTA 6. Это также привело к падению акций компании сразу после объявления.

Как только компания объявила о переносе GTA 6 на ноябрь 2026 года, акции упали более чем на 10%, потеряв более 27 долларов за акцию. Это произошло, несмотря на отличные квартальные результаты компании.

Сегодня, сразу после объявления, акции Take-Two упали на 10,86% в ходе торгов после закрытия торгов. Хотя компания в какой-то степени восстанавливается, это демонстрирует мощь GTA 6 и стремление Rockstar к совершенству.

Задержки обычно возникают, когда игра ещё не готова. Поэтому логично, что вместо того, чтобы рисковать и выпускать игру раньше срока, Take-Two хочет дать Rockstar больше времени на её доработку и выпуск в финальной версии. GTA 6 снова отложена

Ещё интереснее то, что квартальные результаты компании феноменальны. Второй квартал стал лучшим в истории, превзойдя ожидания и побудив второй год подряд повысить прогноз по чистой выручке до 6,4–6,5 млрд долларов.