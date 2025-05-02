Акции Take-Two упали на 16% после переноса GTA 6 на 2026 год

Пятница для инвесторов Take-Two Interactive началась крайне неприятно: акции компании упали на 16 процентов на премаркете после сообщения о том, что Grand Theft Auto 6 не выйдет до 2026 года. Да, еще один год ожидания вечно обещанного нового хаотичного путешествия от Rockstar Games.
На практике акции, цена которых вчера составляла 235,17 долларов США, упали до 216,02 долларов США еще до открытия рынка - потеря 19,15 долларов США за акцию. Довольно резкое падение.
Поэтому неудивительно, что рынок быстро (и плохо) отреагировал на эту новость. GTA 6 была жемчужиной в короне планов Take-Two по доходам. Изначально запланированная на 2025 год, игра стала столпом компании, которая также управляет такими франшизами, как Red Dead Redemption и NBA 2K.
В конце этого месяца компания должна представить финансовый отчет, и аналитики ждут объяснений задержки - и того, как она повлияет на денежные потоки компании.
В итоге отсрочка не только встревожила фанатов, но и поставила под сомнение стратегию Rockstar и проблемы, с которыми они все еще сталкиваются при разработке игры.
Ничего страшного на релизе эти 16% отыграют многократно
Take-Two щас такие
да хоть на 3026 =)))))
Обычная реакция на новостную повестку, плюс раздолье для спекулянтов сыграть на понижении.
Так то в конце 2023 после показа трейлера акции вообще стоили 150$, то есть все последнее время уверенно росли при отсутствии какой либо информации.
Кардинально ничего не меняется, серьезных озвученных проблем нет. У корпорации есть и другие активы, не только Рокстар. Откатятся, скорректируются, а после релиза скакнут вверх, отыграв все сторицей.
Нужно скупать срочно. Потом подорожают // Alexander Sbercotoff
ну это мало давайте по серьёзней
Это просто моментная реакция. Обычно, в таких случаях, когда прям особо проблем и нет, стоимость возвращается постепенно к прежней, либо близко к прежней. Ничего удивительного в этом нет
Спекулянты захотели навариться на флоатерах)
Рынок ревет, будто конец света, а не смещение даты релиза хита десятилетия. Жемчужина в короне, столп компании – да они бы и в 2027 выпустили, все равно бы озолотились на предзаказах одних. Аналитики ждут объяснений? Пусть ждут, их работа – ждать и делать умное лицо после факта. Стратегия Рокстар под вопросом? Их стратегия – делать шедевры, пока финансовые хомячки продают акции на любых слухах. Купили бы на падении, лол.
Ну если они выпустят за это время обновленную версию гта 4, то это будет просто замечательно! С огромным удовольствием поиграю...
Понятно было и дураку, что не выйдет в 2026, не говоря уже о 2025!!! Вот реально были люди, которые верили, что гта6 выйдет в 2025???
В 26 как раз точно выйдет не факт что именно в мае но точно в 26 на это целая куча факторов указывает
12 лет у них было..... нужен ещё годик).... доильня онлайн когда загнётся, тогда и выпустят
Никто ничего 12 лет не делал... Максимум ну лет 5 может на бумаге как появилась.
Туда их.. Будут знать как обманывать общество🤣
Ни чего не трогайте я сейчас вызову МЧС // Константин Игоревич