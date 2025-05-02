Акции Take-Two упали на 16% после переноса GTA 6 на 2026 год

Пятница для инвесторов Take-Two Interactive началась крайне неприятно: акции компании упали на 16 процентов на премаркете после сообщения о том, что Grand Theft Auto 6 не выйдет до 2026 года. Да, еще один год ожидания вечно обещанного нового хаотичного путешествия от Rockstar Games.

На практике акции, цена которых вчера составляла 235,17 долларов США, упали до 216,02 долларов США еще до открытия рынка - потеря 19,15 долларов США за акцию. Довольно резкое падение.

Поэтому неудивительно, что рынок быстро (и плохо) отреагировал на эту новость. GTA 6 была жемчужиной в короне планов Take-Two по доходам. Изначально запланированная на 2025 год, игра стала столпом компании, которая также управляет такими франшизами, как Red Dead Redemption и NBA 2K.

В конце этого месяца компания должна представить финансовый отчет, и аналитики ждут объяснений задержки - и того, как она повлияет на денежные потоки компании.

В итоге отсрочка не только встревожила фанатов, но и поставила под сомнение стратегию Rockstar и проблемы, с которыми они все еще сталкиваются при разработке игры.