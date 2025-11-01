Актёр GTA V считает, что Grand Theft Auto VI заслуживает цену в $100

До выхода Grand Theft Auto VI остаются считанные месяцы, и вопрос её стоимости продолжает активно обсуждаться среди фанатов. Один из актёров серии, Джей Клайц, озвучивший Лестера Креста в GTA V, в интервью изданию The Escapist заявил, что игра вполне оправдывает возможный ценник в $100.
По словам актёра, масштаб и длительность разработки GTA делают её уникальным продуктом, сравнимым сразу с несколькими играми.
«Эти проекты создаются годами. GTA V была насыщена захватом движений, и уверен, с GTA VI будет то же самое. Когда вы покупаете GTA, вы фактически получаете несколько игр в одной», — отметил Клайц.
Он также добавил, что понимает важность доступности для фанатов, но считает, что вложенные ресурсы и труд команды Rockstar Games оправдывают повышенную цену.
Напомним, Grand Theft Auto VI ожидается к выходу в мае 2026 года, а сам Клайц выразил надежду, что в будущем разработчики смогут вернуть его персонажа Лестера в возможных сюжетных дополнениях — особенно учитывая, что в трейлерах игры уже мелькали сцены ограблений.
В 200$, чего уж там.
1к$ и сразу две копии)
уговорили, скачаю торрент после бета-теста
Представляю массовый жоповзрыв, если они денуву поставят
В любом случае будет жоповзрыв, любой даже самый глупый репакер не упустит возможность засунуть в раздачу вирь Wacatac.B!ml
ты сам веришь в эту зал.пу?
Ну, может идти лесом с такими ценами.
да за базовую игру 70 баксов сделают, все за 60(сейчас по 70) продавали , а тут типа ушли за стандарт и сотку сделали, там просто другие издатели не поймут.
На диске можно взять, они спустя неделю после релиза уже дешевеют, будет в районе 6-7к.
значит если игра создается годами то ценник оправдан? юбики ваш выход, значит boyond good and Evil 2 будет стоить 500 ? ))
Я уверен этот клоун достоин платить 95% налог с зарплаты)
да ну наxyй
а я считаю что она достойна быть спизжена с торента
На Ютубе совершенно бесплатно и в срок;)
а этот актер случаем не клоун?
Это не клоун,а хитронасаженный еврей))) Игру ещё не видел,а уже ценник выкатывает) В любом случае,наши продаваторы на старте о цене позаботятся)
Гта окупит себя и при ценнике 2 бакса, настолько, что хватит с лихвой. Очередная подлиза, которая хочет внимания
Сначала пусть продемонстрируют, что качество игры стоит таких денег. Если увижу действительно достойный проект в духе старых-добрых рокстар, с локализацией, то готов и 100$ заплатить.
У них никогда не было локализаций(только текст). Все же инди компания нужно понимать)
Я и имею в виду текст. Сейчас некоторые студии демонстративно и от этого отказываются.