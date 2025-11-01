Актёр GTA V считает, что Grand Theft Auto VI заслуживает цену в $100

До выхода Grand Theft Auto VI остаются считанные месяцы, и вопрос её стоимости продолжает активно обсуждаться среди фанатов. Один из актёров серии, Джей Клайц, озвучивший Лестера Креста в GTA V, в интервью изданию The Escapist заявил, что игра вполне оправдывает возможный ценник в $100.

По словам актёра, масштаб и длительность разработки GTA делают её уникальным продуктом, сравнимым сразу с несколькими играми.

«Эти проекты создаются годами. GTA V была насыщена захватом движений, и уверен, с GTA VI будет то же самое. Когда вы покупаете GTA, вы фактически получаете несколько игр в одной», — отметил Клайц.

Он также добавил, что понимает важность доступности для фанатов, но считает, что вложенные ресурсы и труд команды Rockstar Games оправдывают повышенную цену.

Напомним, Grand Theft Auto VI ожидается к выходу в мае 2026 года, а сам Клайц выразил надежду, что в будущем разработчики смогут вернуть его персонажа Лестера в возможных сюжетных дополнениях — особенно учитывая, что в трейлерах игры уже мелькали сцены ограблений.