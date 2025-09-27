Актёр, сыгравший Майкла в GTA 5, заявил, что надеется найти "хоть одну маленькую задницу" в GTA 6

Актёр Нед Люк, известный по роли Майкла в GTA 5, недавно поделился своими мыслями о GTA 6, сделав довольно странное наблюдение. В интервью ютуберу Харрисону Шиппу Люк рассказал, что его «личной миссией», когда он наконец-то поиграет в новую игру Rockstar Games, будет попытка найти персонажей с маленькими задницами.

Что меня больше всего волнует? Это будет огромным испытанием — возможно, даже миссией — найти маленькую попку. Потому что все попки, которые я видел в этой игре до сих пор, огромные.



Очень большие попки. А я не любитель больших попок. Я скорее… ну, знаете, любитель красивых попок! Вот что я буду искать. Найти эту красивую, атлетичную попку.

Актёр не впервые комментирует этот аспект GTA 6. С момента выхода первого трейлера в 2023 году Люк делится своими наблюдениями об анатомии персонажей игры: «

Там большая задница, там большая задница и бёдра, там огромная задница в стрингах.

На вопрос, может ли он предоставить дополнительную информацию о GTA 6, не связанную с ягодицами, Люк прямо и с юмором ответил: «Иди нафиг».

Релиз GTA 6 запланирован на 26 мая 2026 года на PlayStation 5 и Xbox Series X|S.