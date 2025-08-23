Актёры GTA V поделились ожиданиями от Grand Theft Auto VI

До выхода Grand Theft Auto VI остаётся меньше года — релиз намечен на май 2026 года, — и интерес к игре продолжает набирать обороты. Тем временем её предшественник, GTA V, остаётся одной из самых продаваемых игр в мире даже спустя более десяти лет после выхода.

На выставке Gamescom 2025 журналистам удалось пообщаться с актёрами Недом Люком (Майкл де Санта) и Шоном «Solo» Фонтено (Франклин Клинтон), которые рассказали, чего ждут от следующей части легендарной серии.

Нед Люк, активно ведущий трансляции по GTA V и ранее комментировавший трейлер GTA VI, признался, что сам ждёт новинку не меньше фанатов:

«Я просто жду игру. Я хочу поиграть. Хочу стримить, хочу кайфовать, как все кайфовали от нашей игры. Это будет потрясающе».

Шон Фонтено добавил с улыбкой:

«Это Майами, детка! Вы понимаете, о чём я?»

Также актёры рассказали, что вместе с ними на конвенты теперь ездит Янг Мэйлей — голос Карла Джонсона (CJ) из GTA: San Andreas. Он встречается с поклонниками и получает огромное удовольствие от внимания фанатов.

Таким образом, атмосфера вокруг новой части GTA остаётся максимально напряжённой и вдохновляющей. И если актёры прошлых поколений серии с таким энтузиазмом ждут VI часть, то у игроков, похоже, впереди действительно нечто грандиозное.