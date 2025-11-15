Аналитик: GTA 6 может и самая амбициозная игра в индустрии, но она не спасет ее от кризиса

Пока многие инсайдеры игровой индустрии с нетерпением ждут выхода GTA 6 и рассматривают ее в качестве поворотного момента для восстановления динамики рынка, некоторые эксперты считают, что не стоит ждать чудес. Профессор бизнес-школы Стерна при Нью-Йоркском университете и аналитик игровой индустрии Йост ван Дирен утверждает, что GTA 6 добьется огромного успеха, но не сможет решить структурные проблемы и глубинные кризисы в индустрии.
В интервью IGN Йост ван Дроннен сказал:
«После пика наступает стагнация. Многие люди с оптимизмом смотрят на это важное событие, при этом наивно полагая, что одна игра способна изменить всю игровую индустрию. Этого просто не произойдет».
По оценкам, за первый год GTA 6 может разойтись тиражом в 40 миллионов копий и принести более $3 миллиардов дохода. Однако Йост ван Дреунен считает, что за этим первоначальным успехом последует период «реализма»: в особенности, если в ближайшем будущем не появятся похожие игры, инвесторы, скорее всего, переместят свой капитал в другие секторы, что приведет к снижению общей стоимости игровой индустрии.
В последние годы индустрия видеоигр столкнулась с многочисленными проблемами, от волны массовых увольнений до роста цен и отмены многочисленных проектов. При этом многие ветераны индустрии, среди которых и Шон Лэйден, предостерегают, что сегодняшнее состояние разработки AAA-игр нельзя назвать экономически устойчивым.
Алекс Хатчинсон, руководитель проекта Assassin's Creed 3, еще в 2012 году говорил, что чрезмерное внимание к AAA-играм — это своего рода « »раковая опухоль», предсказывая, что со временем такой подход исчезнет: «Думаю, в будущем AAA-игры будут чем-то вроде последних динозавров».
Напомним, что недавно GTA 6 снова отложили. В настоящее время релиз игры запланирован на 19 ноября 2026 года вместо 26 мая 2026 года. По словам Rockstar Games, дополнительное время пойдет на доработку деталей и улучшение качества финальной версии новой GTA.
Кажется, у многих людей есть свои мнения о крупных компаниях, таких как Sony и Rockstar. Некоторые считают, что они теряют направление и не понимают, чего хотят их поклонники. Например, Sony, несмотря на свои успехи в игровой индустрии, иногда вызывает недовольство из-за решений, которые не всегда соответствуют ожиданиям пользователей.Что касается Rockstar, то их подход к разработке игр также вызывает вопросы. Многие фанаты ждут продолжения любимых серий, но вместо этого компания иногда делает акцент на других проектах или обновлениях, которые не всегда оправдывают ожидания. Возможно, эти компании просто пытаются адаптироваться к быстро меняющемуся рынку и новым технологиям, но иногда это приводит к тому, что они теряют связь с теми, кто их поддерживает. В любом случае, важно помнить, что за каждым решением стоят сложные процессы и стратегии, которые не всегда очевидны снаружи.
А господа аналитики не думали о том, что GTA 6 может усугубить кризис индустрии ещё больше? Особенно в случае её оглушительного успеха. Тут земля слухами полнится, что недалёк тот момент, когда издатели захотят продавать свои игры по цене в $100 за базовую игру. Именно в сто долларов - на такой цене сходятся некоторые, так сказать, инсайдеры, аналитики, журналисты и даже разработчики из других студий. И, сдаётся мне, что все эти разговоры ведутся неспроста и с целью заблаговременно постепенно мягко подготовить игроков к GTA 6 за 100 долларов. И ведь купят, в этом нет сомнений. Да, через бухтение, через недовольство, но купят - люди столько лет ждали новую GTA, что просто не смогут себе отказать в удовольствии. Что происходит дальше? А дальше прецедент. Вот у нас уже есть игра за такую цену, и каждый издатель будет думать, что время пришло, it is time, пора накручивать ценник. Учитывая современный подход большинства студий к разработке, где во главе принципов стоит оптимизация (читай - удешевление всего ценой качества исполнения, причём оптимизация своих игр в сделку не входила, так то) и погоня за сомнительными трендами, которые чужды подавляющему большинству игроков, то на выходе мы получим очередные Форспокены, Вейлгарды, Конкорды, Бордерландсы 4 и Абобы - премиальнейшие игры за $100 для настоящих ценителей невыразительного сюжета за авторством Chat GPT, протухшего геймплея из начала нулевых и упрощённой графики с низкой детализацией моделей и окружения, которая всё равно будет статтерить и лагать даже на серьёзных машинах потому что кто-то забил хер на работы по оптимизации своей игры. Вот это действительно будет печаль-беда индустрии геймдева.
Да вряд ли что страшное случиться с игровой индустрией, а если что и будет, то это будет и во всех остальных секторах.
один год будет на слуху игра и потом все будут в новые игры играть просто для разработчиков 2027 год будет очень трудным в плане конкуренции и продаж но опять же не забываем что гта 6 обойдёт стороной рынок персональных компьютеров что принесёт не так много популярности 💁 и доходов как если бы одновременный запуск с ps5+pc
Они ждут не изменения а факт 100 долларовой гта что бы драть с людей деньги! А акционеры пусть валят к чертям! засрали все компании чушью!
Немного не в тему поста, но возник вопрос:
