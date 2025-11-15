Аналитик: GTA 6 может и самая амбициозная игра в индустрии, но она не спасет ее от кризиса

Пока многие инсайдеры игровой индустрии с нетерпением ждут выхода GTA 6 и рассматривают ее в качестве поворотного момента для восстановления динамики рынка, некоторые эксперты считают, что не стоит ждать чудес. Профессор бизнес-школы Стерна при Нью-Йоркском университете и аналитик игровой индустрии Йост ван Дирен утверждает, что GTA 6 добьется огромного успеха, но не сможет решить структурные проблемы и глубинные кризисы в индустрии.

В интервью IGN Йост ван Дроннен сказал:

«После пика наступает стагнация. Многие люди с оптимизмом смотрят на это важное событие, при этом наивно полагая, что одна игра способна изменить всю игровую индустрию. Этого просто не произойдет».

По оценкам, за первый год GTA 6 может разойтись тиражом в 40 миллионов копий и принести более $3 миллиардов дохода. Однако Йост ван Дреунен считает, что за этим первоначальным успехом последует период «реализма»: в особенности, если в ближайшем будущем не появятся похожие игры, инвесторы, скорее всего, переместят свой капитал в другие секторы, что приведет к снижению общей стоимости игровой индустрии.

В последние годы индустрия видеоигр столкнулась с многочисленными проблемами, от волны массовых увольнений до роста цен и отмены многочисленных проектов. При этом многие ветераны индустрии, среди которых и Шон Лэйден, предостерегают, что сегодняшнее состояние разработки AAA-игр нельзя назвать экономически устойчивым.

Алекс Хатчинсон, руководитель проекта Assassin's Creed 3, еще в 2012 году говорил, что чрезмерное внимание к AAA-играм — это своего рода « »раковая опухоль», предсказывая, что со временем такой подход исчезнет: «Думаю, в будущем AAA-игры будут чем-то вроде последних динозавров».

Напомним, что недавно GTA 6 снова отложили. В настоящее время релиз игры запланирован на 19 ноября 2026 года вместо 26 мая 2026 года. По словам Rockstar Games, дополнительное время пойдет на доработку деталей и улучшение качества финальной версии новой GTA.