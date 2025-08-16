Аналитик считает, что "главным конкурентом GTA 6 станет GTA 5"

Grand Theft Auto 6 подобна метеору — ни один издатель не хочет оказаться в её тени, но с точки зрения честной конкуренции Rockstar может быть своим собственным злейшим врагом.

Аналитик игровой индустрии Circana Мэт Пискателла в новом интервью GamesIndustry.biz. заявил, что, по его мнению, главным конкурентом Grand Theft Auto 6 станет Grand Theft Auto 5 и что сейчас не самое лучшее время для создания новых видеоигр».

Пискателла привёл в пример непроходящий успех многомиллионных онлайн-игр, таких как Fortnite (вышедшая в 2017 году) и Minecraft (вышедшая в 2009 году).

Возьмите, например, Fortnite. — Уже лет семь-восемь эта игра — самая популярная в мире. Или Minecraft. А Grand Theft Auto 5, выпущенная в 2013 году, до сих пор входит в двадцатку самых продаваемых игр каждого месяца. Главным конкурентом Grand Theft Auto 6 будет Grand Theft Auto 5. Сейчас безумное время для создания новых видеоигр.

Пискателла предсказывает, что «со временем мы дойдём до точки, когда полностью перейдём к модели free-to-play в качестве основы для следующих скажем, 20-30 лет». GTA 6, для сравнения, по мнению некоторых экспертов, может стоить до 100 долларов, хотя, по крайней мере, предположительно, выйдет с онлайн-элементами, которые, по мнению Пискателлы, важны для привлечения финансирования современного блокбастера.

Однако остаётся вопрос о том, что GTA 6 — это новая игра. Пискателла отмечает, что «каждый владелец интеллектуальной собственности пытается внедрить свою интеллектуальную собственность в Fortnite или Minecraft, а не создавать собственные игры, потому что знает, что именно там находится аудитория». Конечно, нельзя игнорировать тот факт, что Grand Theft Auto имеет собственную гигантскую базу игроков, но только время покажет, какая её часть достанется GTA 6 — и надолго ли.