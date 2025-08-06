Аналитик считает, что GTA 6 вряд ли будет стоить 100 долларов

Недавно аналитик Wedbush Securities Майкл Пахтер сообщил о том, что GTA 6 может стоить 100 долларов на старте. Пахтер считает, что Rockstar впервые в истории предложить такую цену за базовую игру. Nintendo уже подверглась критике за Mario Kart World, которая стоила 80 долларов; переживёт ли долгожданная GTA 6 столь рискованное решение?

Пока что нам остаётся только строить догадки. Однако другой аналитик, Рис Эллиотт из Alinea Analytics, объяснил, почему он не верит прогнозу Пахтера:

Базовая цена GTA 6 в 100 долларов была бы плохой идеей по трём основным причинам:

Настоящая дойная корова — это GTA Online и её регулярные доходы, поэтому ограничивать общую целевую аудиторию GTA 6 на старте ради быстрого заработка было бы неразумно. Не будем также забывать о глобальном кризисе стоимости жизни.

Rockstar необходимо переманить игроков из GTA 5, а более высокая цена перехода ограничит приток игроков из GTA 5 в GTA 6. Игроки, не переходящие из GTA 5, — это, пожалуй, одна из самых больших угроз для GTA 6, с которой компания ещё не сталкивалась. В конце концов, в современной перенасыщенной экономике внимания онлайн-сервисы — это, по сути, игра с нулевой суммой. Grand Theft Auto 6 конкурирует не только с играми конкурентов, но и с TikTok, Netflix и даже со своей предшественницей.

Rockstar легко может запросить 100 долларов (да что там, даже 120 долларов) за издание GTA 6 более высокого уровня с неделей раннего доступа, возможно, даже с бонусной картой. Игроки с достаточными средствами заплатят за это. Это лучшее из обоих миров, и это норма для современных игр AAA-класса. Хотя принцип «выше цена = больше доходов» на первый взгляд кажется логичным, с точки зрения бизнеса это просто бессмысленно, если отойти от темы.

И да, GTA — самый кассовый медиапроект всех времён. Одна только GTA 5 разошлась тиражом в 215 миллионов копий, и это число продолжает расти. Только в прошлом месяце на PlayStation было продано 358 тысяч копий GTA 5.



Таким образом, хотя Rockstar может запросить 100 долларов за базовую версию GTA 6, и рынок легко справится с этой ценой, ей не стоит завышать её. Rockstar — умная компания, которая, будучи разработчиком под руководством издателя, обладает огромной властью принимать решения. Думаю, они примут верное решение и установит цену в 80 долларов за базовое издание.

Это определённо кажется самым разумным выбором. Если бы Rockstar (или, скорее, материнская компания Take-Two Interactive) установила цену в 100 долларов, это вызвало бы переполох в индустрии, и, несомненно, некоторые группы призвали бы бойкотировать продукт. Конечно, интеллектуальная собственность такого масштаба, как Grand Theft Auto, не пострадает существенно, но зачем портить то, что в противном случае станет самым масштабным запуском развлекательной игры в истории?

Выход GTA 6 запланирован на 26 мая 2026 года на PlayStation 5 и Xbox Series S|X. Выход версии для ПК неизбежен, но, вероятно, заставит фанатов ждать её как минимум несколько месяцев, если не дольше.