Аналитики предрекают небывалую прибыль для игровой индустрии в 2026 году, а всё из-за выхода GTA 6

Несмотря на заявленный кризис и массовые увольнения разработчиков, прошлый год показал умеренный рост игрового сектора, но 2026-й обещает стать по-настоящему переломным моментом для видеоигрового рынка. Согласно свежему отчету авторитетной аналитической компании Circana, индустрия готовится преодолеть исторический максимум потребительских расходов. Главным локомотивом этого финансового цунами станет выход главного блокбастера десятилетия от Rockstar Games.
Эксперты прогнозируют, что расходы только потребителей в США вырастут на 3% и достигнут отметки в 62,8 миллиарда долларов. Это позволит побить предыдущий абсолютный рекорд в 61,7 миллиарда долларов, установленный еще в пандемийном 2021 году. Похожая ситуация будет наблюдатся и в других регионах, однако там просчитать кокретные цифры сейчас намного сложнее.
Аналитик Мэт Пискателла выделяет несколько ключевых факторов такого оптимистического прогноза. По его словам, грядущий хит от Rockstar демонстрирует самый высокий показатель «намерения к покупке» за всю историю наблюдений Circana. Ожидается, что релиз спровоцирует скачок продаж не только софта, но и консолей, аксессуаров и подписок. Свой вклад в общий котел внесут и другие ожидаемые хиты, включая Resident Evil: Requiem и Marvel's Wolverine.
Хайп вокруг криминальной саги действительно беспрецедентный. Если финансисты подсчитывают будущие прибыли, то обычные пользователи и технические специалисты всерьез опасаются, что инфраструктура провайдеров может попросту не выдержать наплыва желающих скачать игру в день премьеры. Подробнее об этом читайте в нашем прошлом материале:
Напомним, что официальный релиз Grand Theft Auto 6 запланирован на 19 ноября 2026 года. Игра выйдет на консолях текущего поколения — PlayStation 5 и Xbox Series X|S.
Ладно консольных аутистов, вытащат из шкафа запылившую консоль, запустят 100 долларовую копию игры, мне больше жаль пекарей, за огрызок ожидания все равно готовы покупать день релиза просроченную протухшую на 2 года товар за фулл прайс обещанный. Если рокстар захотят показать выдвижной болт по губам пекари готовы очередь стать чтобы получить копию игры, так себя не уважать. Несмотря на похуи телбное отношения к ним.
Блин, какой же ты крутой, прямо как царь Пётр Алексеич, и консольных крепостных выдрал, и бояр обоссал.
Я лично игру точно покупать не буду, пусть другим выдвижным болтом по губам водят,а то и хуже могут сделать.
Не рвитесь нищенки, у рокстар всегда лучшие версии на пк и смысла отбирать продажи с консолей нет, но вы тупни даже этого не понимаете.
А потом «Пук-среньк релиз переносится на 21 век».
21 век начался 25 лет назад, держу в курсе
челик отстает по мелочи...
пинг высокий
не удивлюсь если за неделю 10млн копий реализуют
Ты думаешь настолько всё плохо будет?гта 5 продалась на релизе 11 миллионами копий за сутки на пс3 в 2013 году😁
Гораздо больше. Я почти уверен, что эту игру купят даже самые бедные игроки, которые сидят на Series S и берут Геймпасс через серые схемы за 5 долларов, потому что это ГТА.
Ну. Пусть. Тогда. Геймплей, покажут, и. Посмотрим тащит. Она. На. 2, миллиарда, баксов, 😁
Take-Two ещё в мае прошлого года, когда вышел второй трейлер сказали, что бюджет 1 млрд баксов, но дегенераты на пегаче до сих пор твердят про какие-то 2 миллиарда, хот бы фактчекингом занимались, прежде, чем всякую ересь в комментариях писать.
То сначала эти "эксперты" предрекают падение из-за цен на компьютерные составляющие, затем предрекают рост на фоне выхода крупных релизов. Веры в эти "экспертные" заявления нет.
На консолях игр нет, у большинства они просто лежат. Думаешь они испортились за 6 лет, что ни у кого не осталось??
Эти заявления не противоречат друг другу. Описанные ситуации зависят от разных факторов и могут сработать одновременно
Одно и тоже эти аналитики говорят
"I see what you did there".
А при чём тут вся игровая - там только определенные "компании" ))))
Ну тут нет никаких сомнений в том,что роки соберут большую кассу и сразу и в перспективе.
будут бить свои же рекорды, продажи пятой части превосходят все последние игры года за последние 10 лет и все их продажи вместе взятые )
Одно и тоже эти аналитики говорят