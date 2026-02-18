Аналитики предрекают небывалую прибыль для игровой индустрии в 2026 году, а всё из-за выхода GTA 6

Несмотря на заявленный кризис и массовые увольнения разработчиков, прошлый год показал умеренный рост игрового сектора, но 2026-й обещает стать по-настоящему переломным моментом для видеоигрового рынка. Согласно свежему отчету авторитетной аналитической компании Circana, индустрия готовится преодолеть исторический максимум потребительских расходов. Главным локомотивом этого финансового цунами станет выход главного блокбастера десятилетия от Rockstar Games.

Эксперты прогнозируют, что расходы только потребителей в США вырастут на 3% и достигнут отметки в 62,8 миллиарда долларов. Это позволит побить предыдущий абсолютный рекорд в 61,7 миллиарда долларов, установленный еще в пандемийном 2021 году. Похожая ситуация будет наблюдатся и в других регионах, однако там просчитать кокретные цифры сейчас намного сложнее.

Аналитик Мэт Пискателла выделяет несколько ключевых факторов такого оптимистического прогноза. По его словам, грядущий хит от Rockstar демонстрирует самый высокий показатель «намерения к покупке» за всю историю наблюдений Circana. Ожидается, что релиз спровоцирует скачок продаж не только софта, но и консолей, аксессуаров и подписок. Свой вклад в общий котел внесут и другие ожидаемые хиты, включая Resident Evil: Requiem и Marvel's Wolverine.

Хайп вокруг криминальной саги действительно беспрецедентный. Если финансисты подсчитывают будущие прибыли, то обычные пользователи и технические специалисты всерьез опасаются, что инфраструктура провайдеров может попросту не выдержать наплыва желающих скачать игру в день премьеры. Подробнее об этом читайте в нашем прошлом материале:

Напомним, что официальный релиз Grand Theft Auto 6 запланирован на 19 ноября 2026 года. Игра выйдет на консолях текущего поколения — PlayStation 5 и Xbox Series X|S.