Аналитики вновь предсказывают цену GTA 6 в 100 долларов из-за огромного бюджета и высокого ажиотажа

Пожалуй, самой горячей темой для обсуждения в индустрии игр сейчас остаётся Grand Theft Auto 6. Официальной даты выхода до сих пор нет, но с каждым днём аналитики, инвесторы и фанаты сходятся в одном — нас ждёт самый амбициозный и дорогой проект в истории. И, возможно, самый дорогой для игроков тоже.

По оценкам аналитика Wedbush Securities Майкла Пахтера, базовая стоимость GTA 6 может составить 100 долларов, что сделает её первой игрой массового сегмента с такой ценой. И хотя это пока неофициально, причины к такому повышению у Rockstar Games есть: игра оценивается как "вероятно, самая ожидаемая за всё время", а затраты на её разработку и продвижение, по разным оценкам, превысили 1,5 миллиарда долларов.

Пахтер также предсказывает, что в долгосрочной перспективе GTA 6 принесёт более 10 миллиардов долларов выручки, а GTA Online — дополнительные 500 миллионов ежегодно. Подобная прибыльность, по его мнению, делает цену в $100 вполне оправданной. Более того, если вспомнить, что GTA 5 в своё время получила коллекционные издания стоимостью до $150, то аналогичные версии GTA 6, с учётом инфляции, легко могут превысить этот порог.

Однако многие аналитики, включая Мэта Пискателлу из Circana, настроены скептически. По его словам, даже цена в 80 долларов воспринимается рынком с трудом. А в условиях, когда всё больше геймеров выступает за доступные и компактные проекты, стоимость в 100 долларов может оказаться рискованной. Напомним, Microsoft уже отказалась от идеи поднятия цен до $80, а EA не планирует этого вовсе.

Тем не менее, даже скептики признают: если кто и способен установить новую ценовую планку — так это Rockstar. У игры армия преданных фанатов, которые, скорее всего, готовы платить больше за уникальный опыт. Возможно, базовая версия действительно останется в пределах привычных 70 долларов, а версии с GTA Online, дополнительными бонусами или ранним доступом — дойдут до сотни.

Какой путь выберет Rockstar, пока неясно. Но если GTA 6 и правда установит цену в 100 долларов, это изменит индустрию не меньше, чем сама серия GTA изменила представление о том, какими могут быть видеоигры.