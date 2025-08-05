Аналитики вновь предсказывают цену GTA 6 в 100 долларов из-за огромного бюджета и высокого ажиотажа

Пожалуй, самой горячей темой для обсуждения в индустрии игр сейчас остаётся Grand Theft Auto 6. Официальной даты выхода до сих пор нет, но с каждым днём аналитики, инвесторы и фанаты сходятся в одном — нас ждёт самый амбициозный и дорогой проект в истории. И, возможно, самый дорогой для игроков тоже.
По оценкам аналитика Wedbush Securities Майкла Пахтера, базовая стоимость GTA 6 может составить 100 долларов, что сделает её первой игрой массового сегмента с такой ценой. И хотя это пока неофициально, причины к такому повышению у Rockstar Games есть: игра оценивается как "вероятно, самая ожидаемая за всё время", а затраты на её разработку и продвижение, по разным оценкам, превысили 1,5 миллиарда долларов.
Пахтер также предсказывает, что в долгосрочной перспективе GTA 6 принесёт более 10 миллиардов долларов выручки, а GTA Online — дополнительные 500 миллионов ежегодно. Подобная прибыльность, по его мнению, делает цену в $100 вполне оправданной. Более того, если вспомнить, что GTA 5 в своё время получила коллекционные издания стоимостью до $150, то аналогичные версии GTA 6, с учётом инфляции, легко могут превысить этот порог.
Однако многие аналитики, включая Мэта Пискателлу из Circana, настроены скептически. По его словам, даже цена в 80 долларов воспринимается рынком с трудом. А в условиях, когда всё больше геймеров выступает за доступные и компактные проекты, стоимость в 100 долларов может оказаться рискованной. Напомним, Microsoft уже отказалась от идеи поднятия цен до $80, а EA не планирует этого вовсе.
Тем не менее, даже скептики признают: если кто и способен установить новую ценовую планку — так это Rockstar. У игры армия преданных фанатов, которые, скорее всего, готовы платить больше за уникальный опыт. Возможно, базовая версия действительно останется в пределах привычных 70 долларов, а версии с GTA Online, дополнительными бонусами или ранним доступом — дойдут до сотни.
Какой путь выберет Rockstar, пока неясно. Но если GTA 6 и правда установит цену в 100 долларов, это изменит индустрию не меньше, чем сама серия GTA изменила представление о том, какими могут быть видеоигры.
Да вот мне вообще не будет жалко 100 баксов заплатить. Такие игры выходят раз в десятилетие. Что гта5 предзаказывал в 2013 году на хбокс, что рдр2 предзаказывал в 2018 году и не пожалел ни копейки!!! Эмоции-бесценны!
какие игры ? гта 5 и рдр2 просто обычные игрушки не более ... ну да может рдр2 имеет ряд крутых фишек но чего то прямо легендарного я не увидел.
если это обычные игры, то с тобой больше не о чем разговаривать в принципе. Ты или стебешься или идиот, одно из двух
Согласен! но тебя сейчас подпивасные заводчане сожрут)
я кста плойку ради rdr 2 брал
Тут хотя бы понятно, почему такая цена... каждая нова gta это, как технологический рывок в игровой индустрии, так что мне вообще не будет жалко 120 баксов на delux издание. Только бы не было обилия феминизма и всякой воок е****
А каким рывком была ГТА5? ГТА ВС? ГТА СА?
Если бы ее делали на пк если бы она изначально была заточена под пк тогда может бы и было технологический рывок!
А так будет как всегда урезана мощью недоконсоли от сони!
технологический рывок в гта.. это конечно сильно
Да хоть 500 долларов, это же ГТА ее купят за любую цену
за 500 если бы выпустили - это был бы провал
Да типа норм....а чо?
// Василий Пархомов
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Пофиг сколько будет стоить лишь бы было круто и интересно
Го 1000 че за мелочность
Так официально дата выхода была объявлена во втором трейлере. 26 05 26 . Или уже перенесли)?
Прикуплю в зелёном магазине ...
кто её туда выкладывать будет?