Assassin's Creed Black Flag и GTA вновь выходят почти одновременно спустя 13 лет

В игровой индустрии заметили любопытное совпадение: релизы Assassin’s Creed и Grand Theft Auto снова оказались рядом, как это уже было в 2013 году. Тогда Grand Theft Auto V вышла в сентябре и задала новые стандарты для открытых миров, а спустя месяц Assassin’s Creed IV: Black Flag предложила альтернативный опыт с упором на пиратскую романтику и исследование.

В 2026 году ситуация повторяется. Grand Theft Auto VI запланирована на ноябрь, а обновлённая версия Assassin’s Creed Black Flag Resynced выйдет летом. Таким образом, проекты снова разделяют всего несколько месяцев.

При этом игры продолжают представлять разные подходы к жанру. Новая GTA, как ожидается, станет одним из крупнейших релизов в истории и будет двигать индустрию вперёд, тогда как Black Flag Resynced сосредоточится на переосмыслении классики с улучшенной графикой и обновлённым геймплеем.

Аналитики отмечают, что подобное совпадение релизов выглядит символично: как и 13 лет назад, игрокам одновременно предложат два разных взгляда на открытый мир — современный динамичный и более атмосферный, ориентированный на исследование.