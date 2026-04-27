Grand Theft Auto 6 19.11.2026
Экшен, Адвенчура, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
8.2 2 765 оценок

Assassin's Creed Black Flag и GTA вновь выходят почти одновременно спустя 13 лет

IKarasik IKarasik

В игровой индустрии заметили любопытное совпадение: релизы Assassin’s Creed и Grand Theft Auto снова оказались рядом, как это уже было в 2013 году. Тогда Grand Theft Auto V вышла в сентябре и задала новые стандарты для открытых миров, а спустя месяц Assassin’s Creed IV: Black Flag предложила альтернативный опыт с упором на пиратскую романтику и исследование.

В 2026 году ситуация повторяется. Grand Theft Auto VI запланирована на ноябрь, а обновлённая версия Assassin’s Creed Black Flag Resynced выйдет летом. Таким образом, проекты снова разделяют всего несколько месяцев.

При этом игры продолжают представлять разные подходы к жанру. Новая GTA, как ожидается, станет одним из крупнейших релизов в истории и будет двигать индустрию вперёд, тогда как Black Flag Resynced сосредоточится на переосмыслении классики с улучшенной графикой и обновлённым геймплеем.

Аналитики отмечают, что подобное совпадение релизов выглядит символично: как и 13 лет назад, игрокам одновременно предложат два разных взгляда на открытый мир — современный динамичный и более атмосферный, ориентированный на исследование.

Комментарии:  15
WerGC

насчет шестерки уверенности нет

8
kotasha

Только это переиздания а не новая часть.

5
KookyPentheus

GTA перенесут на 2027 -

Рокстар готовит летнее обновление ''Cops N Crooks'' для продолжения доения онлайна.

В обнову войдут полицейские участки в виде бизнеса -собственности, новый арсенал- новые не летальные средства-новые стволы, автомобили и телескопическая дубинка.

4
Wersus Pro
Assassin's Creed Black Flag и GTA вновь выходят почти одновременно

Black Flag 9 июля и GTA минимум не раньше 19 ноября.4 месяца промежуток это почти одновременно?????

3
sa1958

Главное, что они совершенно разные.

2
