Assassin's Creed Black Flag и GTA вновь выходят почти одновременно спустя 13 лет

В игровой индустрии заметили любопытное совпадение: релизы Assassin’s Creed и Grand Theft Auto снова оказались рядом, как это уже было в 2013 году. Тогда Grand Theft Auto V вышла в сентябре и задала новые стандарты для открытых миров, а спустя месяц Assassin’s Creed IV: Black Flag предложила альтернативный опыт с упором на пиратскую романтику и исследование.
В 2026 году ситуация повторяется. Grand Theft Auto VI запланирована на ноябрь, а обновлённая версия Assassin’s Creed Black Flag Resynced выйдет летом. Таким образом, проекты снова разделяют всего несколько месяцев.
При этом игры продолжают представлять разные подходы к жанру. Новая GTA, как ожидается, станет одним из крупнейших релизов в истории и будет двигать индустрию вперёд, тогда как Black Flag Resynced сосредоточится на переосмыслении классики с улучшенной графикой и обновлённым геймплеем.
Аналитики отмечают, что подобное совпадение релизов выглядит символично: как и 13 лет назад, игрокам одновременно предложат два разных взгляда на открытый мир — современный динамичный и более атмосферный, ориентированный на исследование.
насчет шестерки уверенности нет
Только это переиздания а не новая часть.
GTA перенесут на 2027 -
Рокстар готовит летнее обновление ''Cops N Crooks'' для продолжения доения онлайна.
В обнову войдут полицейские участки в виде бизнеса -собственности, новый арсенал- новые не летальные средства-новые стволы, автомобили и телескопическая дубинка.
Black Flag 9 июля и GTA минимум не раньше 19 ноября.4 месяца промежуток это почти одновременно?????
Главное, что они совершенно разные.